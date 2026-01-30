DT One Luncurkan Tunz eSIM di Grab Indonesia, Hadirkan Layanan Konektivitas Global secara Instan bagi Wisatawan

Layanan data seluler global kini tersedia langsung di aplikasi Grab untuk wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri

JAKARTA, Indonesia, 30 Januari 2026 /PRNewswire/ -- DT One hari ini meluncurkan Tunz eSIM di Grab Indonesia sehingga wisatawan Indonesia dapat membeli dan mengaktifkan paket data seluler global secara langsung melalui aplikasi Grab.

Melalui Tunz eSIM, pengguna Grab Indonesia kini dapat membeli paket data seluler sebelum berangkat atau ketika tiba di luar negeri, mengaktifkan paket data ini hanya dalam hitungan detik, dan langsung terhubung dengan jaringan seluler tanpa perlu mengganti kartu SIM fisik atau mengunjungi gerai operator seluler. Layanan tersebut menjawab salah satu kendala yang paling sering ditemui saat bepergian: akses konektivitas yang andal dan terjangkau sejak wisatawan tiba di destinasi.

Untuk pertama kalinya, layanan konektivitas eSIM terintegrasi dengan aplikasi Grab di Indonesia. Dengan demikian, layanan data seluler internasional tersedia secara langsung di salah satu aplikasi super yang paling banyak digunakan di Tanah Air. Tunz eSIM secara eksklusif diluncurkan untuk Indonesia dan dirancang khusus bagi masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri.

Bagi Grab Indonesia, integrasi ini menghadirkan layanan digital baru yang melengkapi ekosistem mobilitas, pembayaran, dan gaya hidup yang telah tersedia di aplikasi. Melalui layanan tersebut, Grab juga meningkatkan interaksi pengguna dan mendampingi wisatawan sepanjang perjalanan pada satu aplikasi.

Peter De Caluwe, Chief Executive Officer, DT One, berkata: "Wisatawan masih sering terkendala ketika ingin terhubung dengan layanan konektivitas di luar negeri. Dengan meluncurkan Tunz eSIM di Grab Indonesia, kami menghapus kendala dalam konektivitas internasional dan menyediakan layanan ini secara instan melalui platform yang telah digunakan jutaan orang setiap hari. Inisiatif tersebut menjawab kebutuhan nyata para wisatawan dalam skala besar."

Rivana Mezaya, Director, Digital and Sustainability, Grab Indonesia, berkata: "Konektivitas merupakan kebutuhan penting saat bepergian, namun kita sering kali kerepotan memperoleh layanan ini. Setelah Tunz eSIM tersedia secara langsung di aplikasi Grab, pengguna kami tetap terhubung dengan jaringan seluler di luar negeri dengan mudah dan instan. Kemitraan ini mendukung kami memperluas layanan praktis yang mendukung kebutuhan pengguna lintasnegara."

DT One membantu berbagai platform digital untuk menghadirkan layanan lintasnegara dengan menghubungkan platform tersebut ke jaringan operator seluler global dan mitra internasional. Melalui teknologi Tunz eSIM, DT One telah mendukung akses data seluler sesuai permintaan di lebih dari 140 negara, serta mendukung berbagai platform menyediakan konektivitas global yang lancar dalam skala besar.

SOURCE DT One