Dukung Inklusivitas dan Pemberdayaan dalam Kesehatan, Bayer Luncurkan Siaran Langsung Edukasi Kesehatan Mandiri Pertama Menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia

Dari data 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Penyandang disabilitas rentan mengalami berbagai risiko akibat dampak dari keterbatasan akses akan informasi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Menjawab tantangan ini, Kinshuk Kunwar, Country Division Head Bayer Consumer Health Indonesia & Malaysia, menyatakan "Setiap individu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap produk dan informasi kesehatan, serta berhak mendapatkan hidup lebih lebih sehat. Kami percaya bahwa ketika orang memiliki kemampuan untuk merawat kesehatan diri mereka sendiri, mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik."

Komitmen Bayer dalam Kesehatan Mandiri

Kegiatan "Siaran Langsung Edukasi Kesehatan Mandiri Pertama Menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia" yang dilaksanakan pada hari Minggu, 9 Juni 2024 pukul 13:00 WIB di salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia merupakan inisiatif terbaru dari Bayer untuk mendukung inklusivitas dan pemberdayaan. Melalui kampanye ini, Komunitas Tuli mendapatkan edukasi kesehatan mandiri secara interaktif serta diberikan akses yang lebih mudah terhadap produk-produk kesehatan Bayer.

Menyambut kegiatan ini dengan positif, Bagja Wiranandhika Prawira, Co-Founder Silang.id dan Sekretaris DPC Jakarta Pusat Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu (Gerkatin), menyampaikan, "Kami mengapresiasi Bayer dalam peran aktifnya mendukung kesehatan dan membantu upaya kemandirian Komunitas Tuli. Kami berharap kegiatan ini akan membuka lebih banyak dukungan dari masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pemberdayaan Komunitas Tuli."

"Siaran Langsung Edukasi Kesehatan Mandiri Pertama Menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO)" Raih Rekor MURI

Atas inisiatif ini, Bayer mendapat pengakuan dari MURI sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang melakukan "Siaran Langsung Edukasi Kesehatan Pertama Menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO)". Osmar Susilo, Deputy Director MURI, mengatakan, "Kami mendukung langkah Bayer sebagai pionir dalam memanfaatkan fitur livestream dengan menggunakan bahasa Isyarat Indonesia untuk mengedukasi Komunitas Tuli dan membantu mereka menemukan produk kesehatan yang sesuai. Semoga inisiatif ini menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk mendukung Komunitas Tuli dan berdampak luas."

Fauzan Akbar, Country Digital & eCommerce Lead Bayer Consumer Health Indonesia, menambahkan, "Terima kasih atas penghargaan dari MURI serta dukungan dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam kampanye kami. Penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk terus menghadirkan inovasi dalam memberikan edukasi kesehatan mandiri bagi penyandang disabilitas serta masyarakat di Indonesia."

Tentang Bayer

Bayer adalah perusahaan global dengan kompetensi inti di bidang life science terkait kesehatan dan nutrisi. Sejalan dengan misinya untuk menciptakan "Health for all, Hunger for none", produk serta layanan Bayer dirancang untuk membantu manusia dan planet berkembang dengan menjawab tantangan utama yang muncul akibat populasi dunia yang terus bertambah dan menua. Grup Bayer berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif melalui bisnisnya. Di saat yang sama, Bayer bertujuan untuk meningkatkan kekuatan penghasilan dan menciptakan nilai melalui inovasi dan pertumbuhan. Merek Bayer merupakan perwujudan dari kepercayaan, keandalan, dan kualitas di seluruh dunia. Pada tahun fiskal 2023, Bayer mempekerjakan sekitar 100.000 orang dengan penjualan senilai 47,6 miliar euro. Pengeluaran R&D sebelum item khusus mencapai 5,8 miliar euro. Informasi lebih lanjut, kunjungi www.bayer.com.

Pernyataan ke depan

Rilis ini mungkin berisi pernyataan ke depan berdasarkan asumsi dan perkiraan saat ini yang dibuat oleh manajemen Bayer. Berbagai risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dikenal dan tidak dikenal dapat menyebabkan perbedaan material antara hasil masa depan aktual, situasi keuangan, perkembangan, atau kinerja perusahaan dan perkiraan yang diberikan di sini. Faktor-faktor ini termasuk yang dibahas dalam laporan publik Bayer yang tersedia di situs web Bayer di www.bayer.com. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memperbarui pernyataan ke depan ini atau menyesuaikannya dengan peristiwa atau perkembangan masa depan.

SOURCE PT Bayer Indonesia