Dukung Kalangan Profesional dan Kreator Pemula, Snapdragon X2 Plus Hadirkan Daya Tahan Baterai Selama Berhari-hari, Performa Cepat, dan Fitur AI Mutakhir

Konsumen Menentukan Arah Inovasi. Snapdragon X2 Plus Menetapkan Standar.

Kalangan profesional modern, kreator pemula, dan pengguna sehari-hari menuntut kinerja PC yang mampu menjawab kebutuhan mereka—mulai dari kecepatan, baterai yang tahan selama berhari-hari, hingga fitur AI bawaan. Mampu melampaui ekspektasi tersebut, Snapdragon X2 Plus menghadirkan performa sangat cepat dan fitur multitasking yang lancar dalam PC Windows 11 Copilot+ yang berukuran ringkas dan sangat portabel. Pengguna dapat beralih dari mengerjakan analisis data intensif hingga desain kreatif atau melakukan panggilan video dengan leluasa.

Kemampuan tersebut menjadi standar baru yang dibuat Snapdragon X2 Plus. CPU Qualcomm Oryon™ Generasi Ketiga menghasilkan performa CPU single-core yang 35% lebih cepat dari generasi sebelumnya, didukung konsumsi daya yang lebih hemat hingga 43%. NPU Qualcomm® Hexagon™ terintegrasi turut memberikan kinerja AI 80 TOPS yang mewujudkan pengalaman agen AI generasi baru dan fitur multitasking yang lancar. Dengan konektivitas cepat lewat Wi-Fi 7, opsi 5G, serta keamanan canggih dari Snapdragon® Guardian, pengguna tetap produktif ketika bepergian.

"Kalangan profesional dan kreator modern ingin melakukan semakin banyak hal, berkreasi lebih jauh, dan mendorong terobosan AI generatif serta performa selama satu hari penuh. Platform Snapdragon X2 Plus menghadirkan daya, efisiensi, dan kecerdasan untuk melampaui ambisi mereka, menjadikan setiap pengalaman lebih responsif dan personal," ujar Kedar Kondap, SVP & GM, Computing and Gaming, Qualcomm Technologies, Inc.

Materi untuk pers dan informasi selengkapnya tentang Snapdragon X2 Plus tersedia di tautan ini.

