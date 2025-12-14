eclicktech dan Alibaba Cloud Luncurkan "Global AI Marketing Trends and Value White Paper 2026"

XI'AN, Tiongkok, 15 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Perusahaan global yang menyediakan layanan intelligent marketing, eclicktech, berkolaborasi dengan Alibaba Cloud untuk meluncurkan Global AI Marketing Trends and Value White Paper — Preview Edition 2026. Laporan ini mengulas AI generatif dan agentic intelligence yang telah merombak pemasaran lintaswilayah dan mempercepat transformasi digital.

Selain menyajikan perspektif dari para pelaku industri terkemuka seperti Google, PubMatic, BIGO Ads, realme, PixelBloom, dan Sailing Global, laporan ini menegaskan bahwa efisiensi nyata dari gelombang teknologi baru tersebut akan diperoleh brand yang mampu mengubah "value assets" menjadi actionable intelligence.

Laporan ini mencatat, persaingan brand bergeser dari sekadar mengejar jangkauan luas menuju upaya untuk membangun pemahaman dan pengenalan yang lebih mendalam. Strategi sebelumnya yang berorientasi pada traffic-driven exposure kini berkembang menjadi pendekatan yang menekankan relevansi emosional, resonansi budaya, serta koneksi audiens yang dirancang secara presisi.

Agar pelaku pemasaran memahami perubahan ini, laporan tersebut menguraikan lima tren utama yang akan menentukan perkembangan berikutnya dalam pemasaran global berbasiskan AI:

Tren 1: Super AI Cloud sebagai Infrastruktur Era Baru, AI Menjadi "Kekuatan Baru" dalam Ekonomi Dunia

Tren 2: Konten sebagai Inti Pemasaran, Didorong oleh Efisiensi Kreatif Berbasiskan AI yang Membuat Program Pemasaran Hadir di Berbagai Kanal

Tren 3: Programmatic Advertising yang Didukung AI Mewujudkan Manfaat dari Performa dan Integrasi Brand

Tren 4: Dari Produksi Umum Menuju Brand-Owned Intelligence, AI Menjaga Aset Merek Global

Tren 5: Keamanan Beralih dari Pembatasan Menuju Prasyarat: AI yang Tepercaya Menentukan Enterprise Adoption

Temuan ini mengungkapkan realitas baru: pertumbuhan global menjadi milik brand yang mampu menanamkan intelligence dalam setiap tahap rantai pemasaran. Prinsip ini juga menjadi landasan operasional eclicktech di pasar global. Dengan kapabilitas berbasiskan AI yang diterapkan di lebih dari 220 negara dan wilayah, eclicktech saat ini mendukung lebih dari 10.000 perusahaan di seluruh dunia dalam membangun pertumbuhan yang berkelanjutan dan berskala luas.

Pelaku pemasaran yang ingin mempelajari tren tersebut secara lebih lanjut dapat mengakses edisi pratinjau laporan ini lewat laman eclicktech di LinkedIn. Anda dapat mengikuti akun resmi "eclicktech" dan mengirim pesan dengan kata kunci "eclicktech" untuk memperoleh laporan ini.

