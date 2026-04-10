eFuels SEA Luncurkan Platform Untuk Kembangkan Proyek eFuels di Asia Tenggara Dengan Teknologi Infinium

SINGAPURA, 10 April, 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini eFuels SEA, Ltd. mengumumkan peluncuran platform pengembangan baru miliknya yang berkomitmen untuk memajukan proyek bahan bakar listrik, atau disebut eFuel, di Asia Tenggara. Perusahaan ini akan menggunakan teknologi eFuels karbon sangat rendah milik Infinium untuk mengembangkan dan menggunakan fasilitas produksi skala komersial di Asia Tenggara guna mempercepat transisi menuju bahan bakar berkelanjutan.

Berkantor pusat di Singapura, eFuels SEA akan mengembangkan fasilitas produksi eFuel dengan mengubah karbon dioksida yang ditangkap dan energi terbarukan menjadi Sustainable Aviation Fuel (eSAF) drop-in dan produk karbon sangat rendah. Platform ini didukung oleh tim manajemen berpengalaman di Asia dengan keahlian di bidang pasar energi, pembiayaan proyek, dan pengembangan industri, bekerja sama dengan mitra regional.

Infinium adalah perusahaan terdepan di dunia di bidang bahan bakar listrik karbon sangat rendah yang dirancang untuk dekarbonisasi transportasi dan rantai pasokan industri. Infinium akan memberikan lisensi teknologi eFuels miliknya pada proyek-proyek yang sedang dikembangkan oleh eFuels SEA di Asia Tenggara. Teknologi Infinium mengubah listrik terbarukan, air, dan limbah karbon dioksida menjadi bahan bakar cair bernilai tinggi yang dapat digunakan bersama infrastruktur pasokan bahan bakar yang ada tanpa perlu modifikasi.

"Dengan memanfaatkan teknologi Infinium yang telah terbukti, kami yakin dapat memberikan nilai tambah ekonomi, meningkatkan keamanan energi, dan mencapai dampak iklim di Asia Tenggara. Kami berencana menjalin kerja sama dengan mitra lokal dan anggota masyarakat untuk mempercepat penentuan lokasi proyek-proyek ini sebagai pelengkap agenda lokal bagi pengembangan industri, peningkatan keahlian tenaga kerja, dan komitmen emisi nol bersih," kata David Wang, salah satu Pendiri & CEO.

"Asia Tenggara memiliki kemampuan industri dan momentum kebijakan untuk menerapkan proyek dekarbonisasi agar benar-benar menjadi pemimpin bahan bakar listrik. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan energi berkelanjutan guna meningkatkan keamanan energi," kata Tienleong Tan, Penasihat Strategis eFuels SEA. Infinium Energy adalah pemimpin komersialisasi bahan bakar listrik karbon sangat rendah dan sejak tahun 2023 mengoperasikan pabrik bahan bakar listrik skala komersial yang pertama di dunia di Corpus Christi, Texas. Pabrik kedua untuk teknologi Infinium sedang sedang dibangun di Pecos, Texas.

"Kami senang bekerja sama dengan eFuels SEA untuk memperluas akses terhadap eFuels di Asia Tenggara. Wilayah ini memiliki posisi unik untuk meningkatkan produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan dan bahan bakar rendah karbon lainnya," kata Robert Schuetzle, CEO dan Pendiri Infinium.

Mengurangi dampak karbon di Asia Tenggara dan ketergantungannya pada bahan bakar fosil

Asia Tenggara memiliki perpaduan unik antara dasar permintaan bahan bakar dan sumber energi terbarukan. Negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia sedang memajukan strategi pengelolaan hidrogen dan karbon yang selaras dengan penggunaan eFuel berskala besar. Perkembangan ini menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi proyek baru yang dapat mendukung tujuan dekarbonisasi domestik sekaligus memposisikan kawasan ini sebagai pengekspor bahan bakar berkelanjutan.

Mempercepat Transisi Energi di Asia

eFuels SEA berencana menargetkan pengembangan 3-5 proyek di beberapa negara di Asia Tenggara. Dengan memadukan keahlian pengembangan proyek regional dan platform teknologi canggih milik Infinium, perusahaan ini ingin meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan domestik dan peluang di pasar internasional.

Tentang Infinium

Infinium mengubah cara dunia menghasilkan energi, bergerak, dan melakukan komputasi. Melalui Infinium Energy™, perusahaan ini mengubah limbah karbon menjadi bahan bakar listrik (eFuel) karbon sangat rendah yang mendekarbonisasi sektor penerbangan, industri, dan transportasi. Melalui Infinium Edge™, Infinium memajukan infrastruktur termal generasi berikutnya untuk pusat data dengan menghilangkan panas yang menghambat agar komputasi dapat berkinerja tinggi dan lebih efisien. Berdasarkan keahlian di bidang kimia dan sistem energi, platform Infinium mengubah karbon dan panas dari keterbatasan menjadi peluang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.infiniumco.com.

Tentang eFuels SEA, Ltd.

eFuels SEA, Ltd. berlokasi di Singapura dan merupakan platform regional yang berfokus pada pengembangan, pembiayaan, produksi, dan penyediaan bahan bakar listrik di Asia Tenggara. Perusahaan ini memanfaatkan energi terbarukan, penangkapan karbon, dan teknologi Infinium yang telah terbukti untuk menghasilkan bahan bakar berkelanjutan bagi penerbangan, pelayaran, dan industri. Dengan ekosistem industri dan keuangan baru serta peningkatan keahlian tenaga kerja baru, eFuels SEA yakin dapat mengubah kewajiban karbon di Asia Tenggara menjadi aset energi. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.efuelssea.com

