Elong Hotel Technology Perkuat Strategi "Eco-Going Global"

Melalui model "Eco-Going Global", Elong Hotel Technology menawarkan solusi "five-in-one" yang mencakup standar merek, sistem operasional, perangkat digital, dukungan rantai pasok, serta konektivitas finansial. Solusi tersebut membantu merek asal Tiongkok menjawab berbagai tantangan dalam ekspansi ke pasar luar negeri.

Acara peluncuran ini dihadiri pakar industri, investor, mitra bisnis, dan media dari Indonesia maupun Tiongkok. Dalam kesempatan tersebut, Elong Hotel Technology memperkenalkan sejumlah merek hotel andalannya di pasar internasional, termasuk ELONG DELUXE, Mehood Elegant Hotel, ELONG HOTEL, MEHOOD LESTIE, Mehood Hotel, ELONG ME, dan Elong E-S Hotel. Elong Hotel Technology juga memamerkan solusi hotel pintar yang berfokus pada operasional digital, robot servis, serta material konstruksi dengan instalasi cepat. Sistem pendukung menyeluruh yang ditawarkan Elong Hotel Technology terdiri atas pengadaan barang lintasnegara, sistem pergudangan luar negeri, distribusi kamar, hingga sistem property management system (PMS) internasional. Sebagai contoh dari implementasi strategi tersebut, Elong Hotel Technology menampilkan Elong Hotel (Jakarta PIK) sebagai model hotel unggulan di Indonesia. Hotel tersebut membuktikan kinerja konkret dari strategi "Eco-Going Global" sekaligus menegaskan komitmen perusahaan terhadap pasar Indonesia.

Di bidang teknologi hotel pintar, Elong Hotel Technology memperkenalkan material modular dengan instalasi cepat yang telah banyak digunakan di Tiongkok melalui metode konstruksi kering dan prefabrikasi. Teknologi tersebut diklaim mampu memangkas durasi pembangunan dan biaya operasional sekaligus memenuhi standar lingkungan setempat. Elong Hotel Technology juga telah menerapkan teknologi pemilihan lokasi berbasiskan AI. Berbagai perangkat pintar seperti robot pengantar barang dan layar pintar kini telah beroperasi secara stabil di sejumlah properti unggulan milik Elong Hotel Technology.

Untuk mengatasi tantangan rantai pasok, Elong Hotel Technology membangun gudang luar negeri di Asia Tenggara dengan dukungan Zhiyi Technology, platform digital rantai pasok yang terbentuk dari merger Tongyi Technology dan Lvzhi Technology pada Juli 2025. Zhiyi menyediakan layanan terpadu mulai dari pengadaan barang lintasnegara, pergudangan lokal, distribusi kamar, hingga PMS internasional.

Elong Hotel (Jakarta PIK) yang berada di kawasan inti PIK menjadi contoh keberhasilan strategi tersebut. Pada 2025, hotel ini mencatat tingkat okupansi (occupancy rate/OCC) sebesar 93% dengan RevPAR melampaui RMB 512, mencerminkan efektivitas pendekatan "visi global dengan sentuhan lokal".

Acara peluncuran Elong Hotel Technology di Indonesia menandai percepatan strategi "Eco-Going Global" di pasar Asia Tenggara. Ke depan, Jakarta akan menjadi pusat ekspansi regional Elong Hotel Technology. Di sisi lain, perusahaan ini juga akan memanfaatkan kemampuan rantai pasok Zhiyi untuk memperluas jaringan ke berbagai destinasi utama di Indonesia. Melalui teknologi asset-light dan penguatan operasional, Elong Hotel Technology ingin membangun ekosistem perhotelan global yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

