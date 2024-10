EN Plus Charging Operation Platform Resmi Raih Sertifikat OCA OCPP 2.0.1

Teknologi canggih berada di balik Evchargo Cloud. Alat pengecasan ini memenuhi standar OCPP 2.0.1 tentang interaksi data yang efisien antara fasilitas pengecasan baterai dan sistem manajemen. Lewat transmisi data seketika (real-time), platform ini secara akurat menampilkan status operasional, proses pengecasan baterai, dan kebutuhan pengguna untuk setiap charging pile. Maka, Evchargo Cloud menjadi jaminan sistem penjadwalan dan manajemen pengecasan pintar. Di saat bersamaan, platform ini menerapkan teknologi pengecasan pintar yang secara otomatis mengatur daya pengecasan dan arus listrik menurut karakteristik baterai pada kendaraan listrik dan kebutuhan pengguna yang berbeda-beda. Dengan demikian, Evchargo Cloud mewujudkan pengecasan yang cepat, aman, dan efisien.

Aspek keamanan produk menjadi prioritas utama dalam aktivitas pengecasan baterai. Untuk itu, Evchargo Cloud selalu mengutamakan aspek keamanan produk dalam desain dan pengembangan produk. Dari sisi keamanan listrik, Evchargo Cloud dilengkapi proteksi kebocoran arus dan korsleting yang dapat terjadi selama proses pengecasan. Di sisi lain, Evchargo Cloud juga menggunakan teknologi enkripsi mutakhir yang menjamin keamanan transmisi, serta penyimpanan data pengecasan sehingga mencegah kebocoran informasi dan serangan siber berbahaya. Evchargo Cloud pun didukung fitur pemantauan dan diagnosis kerusakan seketika. Saat abnormalitas ditemukan pada charging pile, Evchargo Cloud mengirim alarm secara tepat waktu, serta melakukan diagnosis dan perbaikan dari jarak jauh.

Evchargo Cloud kini telah bersertifikasi OCPP 2.0.1. Artinya, alat pengecasan ini sangat kompatibel. Evchargo Cloud mampu bekerja dengan merek dan model alat pengecasan yang berbeda demi mewujudkan manajemen dan pengoperasian terpadu. Keunggulan ini tak hanya menyediakan opsi pengecasan yang lebih banyak, namun juga mendukung operator fasilitas pengecasan baterai yang ingin memperluas area pasar. Baik di lahan parkir publik, gedung perkantoran, permukiman, atau pusat layanan di jalan tol, Evchargo Cloud mudah beradaptasi dengan beragam skenario aplikasi, serta menyediakan layanan pengecasan yang nyaman dan efisien bagi pengguna EV.

SOURCE Shenzhen EN Plus Tech Co., Ltd.