Enam Benua, Satu Sungai: Perjalanan Para Blogger Menjelajahi Hubei dan Sungai Yangtze

Air menjadi asal-usul dan jembatan peradaban. Pada musim panas dan musim gugur tahun ini, acara signifikan dari "Different Rivers, Same Heart•Tour of Jingchu", cnhubei.com mengundang enam blogger internasional dari Eropa, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Oseania untuk mengikuti aliran Sungai Yangtze, menjelajahi wilayah Jingchu, dan menampilkan Lagu Sungai Yangtze versi modern melalui perspektif unik mereka. Kegiatan ini menjadi bagian dari sebuah simfoni besar pertukaran budaya global.

Para blogger memulai perjalanan mereka di Qichun, Hubei, yang terkenal dengan aroma daun mugwort, kemudian melanjutkan ke Yellow Crane Tower di Wuhan, menjelajahi tembok kota kuno Jingzhou, sambil mendapatkan pengalaman yang unik di Tai Chi di Gunung Wudang, serta menikmati pemandangan menakjubkan di Three Gorges. Sepanjang perjalanan, mereka menjumpai kekayaan dan keragaman budaya Sungai Yangtze yang mempesona.

Brian González, seorang blogger asal Argentina yang telah tinggal di Tiongkok selama lebih dari sepuluh tahun, mengunjungi Yellow Crane Tower dan dengan antusias menikmati pemandangan.

Sementara itu, Aaaron, blogger asal Spanyol yang mengunjungi kampung halaman tokoh kedokteran tradisional Li Shizhen di Qichun, mencoba terapi akupunktur dalam pengobatan Tiongkok dan terus mengungkapkan betapa nyaman pengalaman tersebut. "Sungguh sangat menyenangkan," ujarnya.

Amin, blogger asal Korea Selatan, merasakan pengalaman unik saat berperan sebagai Sun Shangxiang di Jingzhou. Melihat hamparan Sungai Yangtze, ia pun tak kuasa menyembunyikan kekagumannya dan berkata, "Kemegahan Sungai Yangtze membuat saya benar-benar merasakan betapa dahsyatnya kekuatan sebuah kehidupan."

Blogger asal Amerika Serikat, Paul Mike Ashton, mengenakan kostum "Guan Gong" versi barat dan pada saat mengunjungi tembok kota kuno Jingzhou. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Istana Yuxu di Wudang Mountain untuk bertemu dengan teman sekampungnya (Amerika Serikat) Jack, si Pelatih Bule.

Di Yichang, Hubei, blogger asal Mesir, Khaled_yyuan, berdiri di depan bendungan Three Gorges yang megah, seperti naga yang menjaga Sungai Yangtze, dan terpesona dengan keindahan bendungan tersebut. "Three Gorges benar-benar megah dan luar biasa!" katanya dengan kagum.

Sementara itu, blogger asal Australia, Anna Christine, berlatih menyanyikan lagu-lagu rakyat Hubei di Galeri Lukisan Qingjiang, meskipun merasa kesulitan, ia sangat menikmati keindahan musik rakyat yang khas dan menyatakan bahwa meskipun sulit, ia sangat menyukai lagu-lagu tersebut.

Meski sungai berbeda alurnya, peradaban tetap berpadu dalam harmoni; di mana sungai-sungai bertemu dan air pasang bergerak sama, di Hubei, jiwa-jiwa seirama pun saling bertemu. Seperti yang dikatakan Yan Yuan, "Meskipun kita berasal dari negara yang berbeda, kita semua adalah anak-anak sungai. Dunia ini memang luas, tetapi kita tetap dekat."

YouTube Link：https://www.youtube.com/watch?v=it_z6NQo5JQ

SOURCE cnhubei.com