Envision Jalin Kemitraan Strategis dengan DHL guna Mempercepat Transisi Berkelanjutan Dunia

DHL Group berkomitmen mewujudkan logistik tanpa emisi karbon pada 2050 dan ingin meningkatkan campuran SAF hingga di atas 30% pada 2030. SAF berperan penting menurunkan emisi karbon di sektor transportasi dan mendukung dekarbonisasi di industri penerbangan. Lewat kolaborasi strategis ini, Envision akan memasok SAF, mendukung target penurunan karbon kedua perusahaan, serta menjaga suplai global. Kemitraan ini juga akan mengeksplorasi diversifikasi sumber bahan baku terbarukan dan rencana pengembangan teknologi yang meningkatkan dekarbonisasi di sektor transportasi udara.

Lei Zhang, Chairman, Envision, berkata: "Target industri penerbangan saat ini mengalami ketertinggalan akibat mahalnya biaya hidrokarbon hijau dan alternatifnya. Envision, berkat inovasi sistemis, mampu memangkas biaya dan membuat terobosan dalam produksi SAF berskala luas. Langkah ini mempercepat industrialisasi global 'bahan bakar baru'."

Digelari "Green Giant dalam daftar "2024 TIME100 Most Influential Companies", Envision memasok solusi energi terbarukan untuk perusahaan global, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Envision akan bekerja sama dengan DHL dalam pengadaan listrik hijau yang mendukung target transisi energi terbarukan DHL.

Di sisi lain, DHL akan menjadi mitra logistik Envision. Dengan jaringan luas di lebih dari 220 negara dan wilayah, DHL akan mendukung target Envision untuk mengglobalisasikan energi terbarukan. DHL akan memasok solusi logistik terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas, serta menjamin kelancaran manajemen rantai pasok global. DHL juga akan mendukung penuh Envision untuk memenuhi regulasi dan mengatasi tantangan operasional.

Envision dan DHL Group pun akan mengembangkan Net Zero Industrial & Logistics Park, mendorong pengembangan solusi yang lebih berkelanjutan di berbagai industri dan menciptakan manfaat kolaborasi. Model Net Zero Industrial Park yang inovatif menyatukan produksi energi hijau dengan load management, serta mendorong pengembangan sistem energi terbarukan, dan memajukan ekosistem industri hijau. Net Zero Industrial Park, telah dilansir Envision di Asia dan beberapa negara di Eropa serta Timur Tengah, akan memperluas jangkauan global Envision. Didukung DHL, Net Zero Industrial Park akan menyediakan solusi inovatif untuk transformasi nol karbon di seluruh dunia.

"Kerangka kemitraan yang terjalin dengan Envision merupakan lompatan penting agar DHL Group menjadi pemimpin inisiatif keberlanjutan global. Dengan keahlian logistik dan jaringan global, kami berkomitmen mendukung ekspansi global Envision sekaligus mengatasi tantangan logistik," ujar Tobias Meyer, Chief Executive Officer, DHL Group. Dengan berkolaborasi, kami akan membuat perubahan dalam integrasi teknologi hijau dan optimalisasi rantai pasok, serta menjadi tolok ukur baru untuk inovasi berkelanjutan dan dampak positif bagi lingkungan hidup melalui transisi energi."

