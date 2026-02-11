EP YAYING Gencar Berekspansi di Asia Tenggara Melalui Mode untuk Merayakan Tahun Baru Imlek

Sebagai merek busana wanita premium Tiongkok dengan sejarah 38 tahun, EP YAYING berkomitmen terhadap material berkualitas tinggi dan teknik pembuatan busana yang luar biasa. Dari bordir Suzhou hingga tradisi sutra, EP YAYING terus mengintegrasikan teknik warisan budaya takbenda dalam desain kontemporer. Kedekatan budaya yang dirasakan komunitas Tionghoa di Asia Tenggara pun selaras dengan filosofi EP YAYING untuk mengekspresikan estetika Timur melalui busana.

Untuk menyambut perayaan Imlek, EP YAYING meluncurkan koleksi terbatas Imlek 2026 bertema "Wisdom". Terinspirasi dari budaya klasik Tiongkok, koleksi produk ini memadukan simbol keberuntungan sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional Tiongkok dalam "Motif Ikan-Naga" dengan keanggunan dan harapan baik dari "Pola Peony Ruyi". Menggunakan bahan kasmir langka, jacquard sutra, serta bordir tangan, material premium ini dipilih dengan cermat dan terwujud melalui teknik artisan. Setiap desain menampilkan nuansa kecerdasan, ketenangan, dan kelembutan perempuan masa kini. Dirancang untuk berbagai momen perayaan, koleksi ini menghadirkan busana elegan untuk acara pertemuan keluarga, tampilan anggun untuk berkumpul bersama teman, hingga pilihan istimewa untuk perayaan malam hari. Seluruh rancangan mendukung ekspresi diri yang percaya diri, menghadirkan keanggunan Timur yang mengalir alami pada setiap kesempatan.

Pada Maret mendatang, EP YAYING akan tampil sebagai sorotan utama di sesi penutup Shanghai Fashion Week, sekaligus meluncurkan EP YAYING Fashion Festival Musim Semi–Musim Panas 2026. Ajang ini juga menjadi momen penting untuk menampilkan keunggulan merek kepada pembeli internasional dan mempercepat strategi global. Ke depan, EP YAYING akan memperdalam keterikatan emosional dengan konsumen Asia Tenggara melalui pengalaman lokal, kolaborasi lintasindustri yang inovatif, serta layanan pelanggan yang personal. Dengan demikian, EP YAYING ingin menciptakan ruang bersama yang mempertemukan identitas budaya dan gaya modern, membangun komunitas yang berakar pada warisan budaya sekaligus kepercayaan diri masa kini.

Menjelang Tahun Baru Imlek, EP YAYING menyampaikan harapan terbaik untuk kemakmuran, keharmonisan, dan awal yang baru. Dengan mengangkat mode sebagai wadah dan estetika sebagai layar, EP YAYING menatap perjalanan bersama menuju masa depan yang bercahaya dan penuh makna.

