Episode EIT Terbaru dari Mouser Bahas Manfaat "Zonal Architecture" untuk "Software-Defined Vehicle"

Ketika industri otomotif bertransisi menuju kendaraan listrik dan sistem dukungan pengemudi (driver assistance system) yang canggih, desain modern tersebut membutuhkan pemutakhiran perangkat keras dan lunak. Performa mobil juga dioptimalkan dengan membuat zona terpisah di mobil berdasarkan fitur-fitur spesifik, serta menerapkan platform komputasi mobil. Lewat pendekatan ini, reliabilitas menjadi lebih baik, kinerja mobil pun meningkat, serta usia pakai mobil menjadi lebih awet. Pendekatan ini turut mewujudkan sebuah pengalaman imersif. Maka, Mouser membahas bagaimana fitur-fitur baru ini menghadirkan berbagai peluang dari sisi desain dan rekayasa otomotif.

Anda dapat bergabung dalam siniar (podcast) "The Tech Between Us" bersama Director, Technical Content, Mouser, Raymond Yin dan Christian Uebber, Chief Technology Officer, ETAS. Keduanya akan mengulas kompleksitas dari rangkaian komponen elektronik mutakhir. Mereka juga akan mengeksplorasi perubahan yang dibutuhkan dalam perangkat lunak dan keras untuk bertransisi menuju platform komputasi baru yang mengutamakan pertimbangan co-design.

"Lewat episode terbaru ini, kami mengeksplorasi peluang transformatif zona architecture," ujar Yin. "Pendekatan visioner ini menjadi terobosan dalam desain spasial. Untuk itu, kami menggali berbagai jenis aplikasinya melalui diskusi menarik bersama pakar-pakar terkemuka di bidang tersebut."

Serial ini terdiri atas artikel teknis, infografis, video, dan lain sebagainya untuk memperkenalkan SDV serta peran zonal architecture dalam meningkatkan aspek keselamatan berkendara, efisiensi, dan personalisasi. Lebih lagi, materi edukasi tersebut memandu ahli teknik otomotif yang tengah mempertimbangkan manfaat dari arsitektur jaringan terbaru ini.

Pertama kali dilansir pada 2015, program "Empowering Innovation Together" dari Mouser merupakan program terpopuler di industri yang membahas komponen elektronik. Informasi lebih lanjut tersedia di https://www.mouser.com/empowering-innovation/, serta akun-akun media sosial Mouser di Facebook, LinkedIn, X, dan YouTube.

