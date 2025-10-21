Episode Kuta Bali Tampilkan Wajah Baru: Lebih Kuat, Solid, dan Siap Menyambut Tamu Mulai 15 Oktober 2025

Berkat kekompakan dan kerja sama luar biasa dari seluruh tim, proses pemulihan berjalan dengan cepat dan efektif. Kini, Episode Kuta Bali resmi membuka kembali pintunya pada 15 Oktober 2025, menandai babak baru dengan semangat yang lebih kuat, fasilitas yang lebih baik, dan pelayanan yang semakin prima.

Selama masa banjir dan proses pemulihan, Episode Kuta Bali tetap menunjukkan dedikasi tinggi terhadap komitmen pelayanannya. Bahkan di hari pertama terjadinya bencana, tim berhasil mempertahankan standar pelayanan yang unggul serta memastikan seluruh tamu merasa aman, nyaman, dan dilayani dengan tulus. Momen tersebut menjadi bukti nyata solidaritas dan profesionalisme tim dalam menghadapi situasi darurat.

Dalam momen re-opening ini, Episode Kuta Bali juga memperkenalkan sejumlah pembaruan untuk meningkatkan kenyamanan para tamu. Salah satunya adalah kamar Suite terbaru, yang menampilkan desain modern berpadu sentuhan artistik khas Bali serta fasilitas yang lebih eksklusif. Ruangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman menginap yang lebih personal, tenang, dan berkesan.

Selain itu, Bulung Restaurant kini tengah menjalani renovasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya menghadirkan suasana bersantap yang lebih segar, hangat, dan nyaman. Transformasi ini diharapkan dapat memberikan nuansa kuliner yang lebih inspiratif serta pengalaman bersantap yang lebih menyenangkan bagi setiap tamu.

Wajah baru Episode Kuta Bali bukan hanya sekadar perubahan tampilan, melainkan juga simbol dari ketangguhan, pertumbuhan, dan komitmen terhadap pelayanan terbaik. Semangat kebersamaan yang tumbuh dari masa pemulihan kini menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh, menghadirkan pengalaman menginap yang berkesan dengan sentuhan kehangatan khas Bali.

Kini, dengan energi baru dan semangat yang diperbarui, Episode Kuta Bali siap menjadi pilihan hangat bagi siapa pun yang berkunjung atau berlibur ke Bali, tempat di mana kenyamanan berpadu dengan ketulusan, dan setiap momen terasa seperti pulang ke rumah.

