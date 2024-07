ETF Bertema Teknologi kian Mendominasi setelah Jumlah ETF Connect Tiongkok Daratan-Hong Kong Mengalami Peningkatan

Setelah penambahan ETF tersebut, investor asing yang meminati inovasi teknologi memperoleh instrumen investasi yang semakin lengkap—lebih dari 20 ETF tematik, termasuk tiga ETF dari E Fund, yakni E Fund CSI Artificial Intelligence Thematic ETF (Kode ETF: 159819), E Fund CSI Cloud Computing & Big Data Index ETF (Kode ETF:516510), dan E Fund CSI Technology 50 Index ETF (Kode ETF:159807).

Indeks CSI Technology 50 meliputi 50 perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen, dan 59% di antaranya bergerak di sektor teknologi informasi dan layanan komunikasi. Dua indeks lain memantau segmen berbeda dalam rantai nilai industri AI di Tiongkok, terdiri atas infrastruktur, model dan platform AI, aplikasi dan layanan AI.

Sementara, Indeks CSI Artificial Intelligence mencakup seluruh rantai nilai industri AI, tiga besar di antaranya adalah komputer, elektronik, serta alat komunikasi dan layanan teknis. Indeks CSI Cloud Computing & Big Data meliputi sektor hulu, yakni perangkat komputer, dan aplikasi hilir, dan lebih dari 50% di antara perusahaan yang tercantum dalam indeks ini bergerak di industri komputer.

Di antara ETF yang memantau indeks-indeks tersebut, E Fund CSI Artificial Intelligence Thematic ETF dan E Fund CSI Cloud Computing & Big Data Index ETF merupakan dua produk ETF terbesar dengan nilai aset yang masing-masing tercatat US$798 juta dan US$153 juta pada 15 Juli lalu.

Tentang E Fund

Berdiri pada 2001, E Fund Management Co., Ltd. ("E Fund") adalah manajer investasi terkemuka dengan produk terlengkap di Tiongkok. Dana kelolaan E Fund kini mencapai hampir RMB 3,3 triliun (US$ 454 miliar). E Fund menawarkan solusi investasi bagi klien di dalam dan luar negeri. Selain itu, E Fund membantu klien mencapai kinerja investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berorientasi pada imbal hasil jangka panjang, E Fund telah menjadi manajer investasi sejak terbentuk pertama kali. E Fund berpegang pada keunggulan riset yang mendalam dan periode investasi. E Fund juga menjadi pionir dan perusahaan terdepan yang mempraktikkan investasi bertanggung jawab di Tiongkok. Lebih lagi, E Fund merupakan salah satu manajer investasi yang paling tepercaya dan terbaik di Tiongkok.

Catatan: Terhitung pada 30 Juni 2024. Dana kelolaan (AuM) mencakup anak-anak usaha E Fund. Sumber: PBoC, Wind.

