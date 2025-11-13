EurewaX Luncurkan Platform Komputasi Awan untuk Transaksi Pembayaran Lintasnegara di Singapore FinTech Festival, Targetkan Pertumbuhan di Pasar Pembayaran Konvensional

EurewaX telah menyelesaikan babak pendanaan pertama yang dipimpin oleh KAIROUS, RUIFENG, dan iPayLinks. Dengan arsitektur komputasi awan (cloud-native) dan modular, EurewaX mengintegrasikan jaringan pembayaran global dan kerangka regulasi untuk menyediakan seluruh layanan pembayaran lintasnegara bagi lembaga keuangan konvensional. Joseph Lee, Founding Partner, KAIROUS, berkata: "EurewaX berhasil menjawab tantangan utama digitalisasi keuangan di pasar Belt and Road. Platform modular EurewaX mengatasi hambatan bagi lembaga keuangan yang ingin memperluas jangkauan global. Inovasi infrastruktur seperti ini akan menciptakan efek berganda secara berkelanjutan."

Meskipun perdagangan digital di Asia Tenggara tumbuh pesat, banyak lembaga keuangan masih menemui kendala seperti kapasitas sistem yang terbatas, waktu pengembangan sistem yang lama, biaya konektivitas global yang mahal, serta meningkatnya tekanan terkait kepatuhan dan manajemen risiko. EurewaX menjawab tantangan tersebut melalui portofolio full-stack yang membantu klien memilih dan merancang kemampuan sistem sesuai kebutuhan.

Model kemitraan EurewaX berfokus pada tiga dimensi utama:

Integrasi sistem menyeluruh – tidak hanya menghadirkan solusi tunggal, namun juga memadukan teknologi dengan kebutuhan bisnis secara luas.

Menjangkau seluruh skenario – mendukung berbagai model bisnis seperti e-commerce lintasnegara, B2B, dan pengadaan barang di pasar global.

Dukungan profesional – menyediakan layanan SaaS yang mudah disesuaikan dan dikembangkan untuk mengatasi kendala teknis.

Solusi EurewaX telah menghasilkan kinerja nyata di berbagai pasar. Sebuah lembaga pembayaran di Singapura berhasil memangkas biaya penyelesaian transaksi lintasnegara hingga sekitar 30%, serta mempercepat pertumbuhan pendapatan setelah memanfaatkan solusi EurewaX. Sementara, perusahaan perdagangan asal Indonesia sukses mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang berkat sistem manajemen valuta asing dinamis EurewaX. Selain itu, EurewaX juga menjalin kemitraan dengan Globebill untuk integrasi API, mencakup layanan pengelolaan piutang global, penukaran berbagai mata uang, dan distribusi dana lintasnegara—mendukung transformasi dari penyedia layanan lokal menjadi penyedia solusi global.

Setelah infrastruktur pembayaran digital semakin kuat dan ekosistem lintasnegara bertambah matang di Asia Tenggara, EurewaX, melalui platform komputasi awan modular, berperan sebagai jembatan penting antara sektor keuangan konvensional dan ekonomi digital—mendorong industri pembayaran regional menuju masa depan yang lebih cerdas dan terhubung secara global.

