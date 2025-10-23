Eurofragance Perkenalkan Olivante®, Bahan Inovatif Terbaru untuk Parfum Premium

Sebagai pemimpin pasar global yang menghadirkan parfum bergaya Timur Tengah, Eurofragance melansir Olivante® untuk melengkapi pilihan bahan parfum yang menghasilkan aroma mewah, ciri khas dari produk parfum khas kawasan Teluk Arab. Aroma fenol, bau yang mirip seperti minyak kastor, sering kali ditemui pada parfum mukhallat, dan Olivante® memiliki banyak karakteristik seperti ini.

Meski terinspirasi dari Timur Tengah, Olivante® juga cocok digunakan untuk parfum bergaya Barat. Para ahli parfum Eurofragance yang telah bereksperimen dengan bahan ini menilai bahwa Olivante® membuat aroma buah menjadi lebih variatif, aroma manis menjadi lebih menarik, dan aroma bunga putih menjadi lebih kentara. Karena dibuat dari produk sampingan zaitun, setelah minyaknya diekstraksi, Olivante® tidak menimbulkan aroma minyak yang kental.

Belén Garcia, Master Perfumer, Eurofragance, yang telah bereksperimen dengan bahan baku tersebut, berkata: " Beberapa tahun terakhir, konsumen Barat semakin menyukai aroma kuat khas parfum Timur Tengah, seperti kulit dan gaharu. Olivante® memiliki beragam karakter yang bisa dinikmati di berbagai pasar dunia."

Produk sampingan zaitun yang menjadi bahan parfum

Ketika mengembangkan bahan parfum keempat yang telah dipatenkan, Eurofragance mengedepankan prinsip keberlanjutan. Eurofragance bekerja sama dengan mitra-mitra di industri minyak zaitun untuk mendaur ulang produk sampingan zaitun menjadi bahan baru yang bernilai tinggi setelah minyaknya diekstraksi.

Felipe San Juan, R&D Manager Ingredients and Fragrance Performance, bersama Magdalena Rey, Technical Perfumer, keduanya bekerja di Eurofragance, menyusuri wilayah pedesaan di Spanyol selama berbulan-bulan untuk mencari varietas zaitun dengan kandungan yang tepat sebagai bahan dasar Olivante®.

Karena varietas zaitun yang berbeda menghasilkan produk sampingan dengan wangi yang berbeda pula, penelitian ini harus menemukan bahan produk sampingan dengan karakteristik aroma yang paling potensial. Keduanya bekerja selama dua tahun bersama ahli pengolahan limbah dari wilayah tertentu di Spanyol untuk mencari bahan dasar yang ideal. Eurofragance lalu mengolah dan menyempurnakan bahan dasar tersebut melalui proses yang ramah lingkungan sehingga menjadi bahan parfum alami bernama Olivante®.

Seluruh proses tersebut menghasilkan bahan baku wewangian yang 100% natural. San Juan berkata: "Olivante® tidak bisa dibuat dari sembarang produk sampingan zaitun. Jenis tanah dan iklim dari wilayah tertentu di Spanyol sangat menentukan hasilnya. Kami lalu menggunakan keahlian ilmiah untuk mengekstraksi molekul aroma penting dan menciptakan bahan eksklusif ini."

Pendaftaran paten Olivante® tengah diajukan Eurofragance.

Bahan Parfum Ikonik dari Mediterania

Olivante® berkaitan dengan wilayah Levant, tempat asal pohon zaitun. Zaitun lantas disebarkan bangsa Fenisia ke arah barat di seluruh Mediterania hingga merambah Spanyol. Kini, Eurofragance, rumah parfum terkemuka asal Spanyol, mempersembahkan Olivante®, bahan baku parfum yang menjadi bagian dari warisan Spanyol dan memiliki daya tarik global.

Sine Guçetil, Global Marketing Director, Eurofragance, berkata: "Olivante® memiliki keunggulan sebab memberikan kesan mewah yang lebih segar dan tidak terlalu berat. Bukan hanya untuk parfum premium — uji coba awal kami sebenarnya untuk produk perawatan tubuh dan pengharum ruangan. Kami optimis bahwa Olivante® sangat potensial digunakan secara luas di pasar global."

Dengan menawarkan aroma baru yang natural sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan, Olivante® menjadi inovasi penting bagi masa depan industri parfum dunia.

Tentang Eurofragance

Eurofragance memproduksi dan memasarkan bahan wewangian (fragrance) terbaik untuk berbagai merek di seluruh dunia yang membuat produk parfum kelas atas, serta produk perawatan rumah, tubuh, dan udara. Eurofragance adalah perusahaan keluarga yang bergerak di segmen B2B, serta berbasis di Barcelona. Eurofragance saat ini memiliki lebih dari 550 tenaga kerja.

Dengan semangat berinovasi pada Solusi wewangian dan filosofi bisnis para pendiri perusahaan, Eurofragance pertama kali merintis bisnis di Eropa dan Timur Tengah sebelum merambah kawasan Timur Jauh dan Amerika. Eurofragance kini menjangkau lima benua; memiliki pabrik di Spanyol, Singapura, dan Meksiko; serta, bekerja sama dengan mitra-mitra produksi di Tiongkok dan India.

Didukung jaringan Pusat Kreatif yang berskala internasional, serta keahlian produksi yang luar biasa, Eurofragance menciptakan dan menyediakan fragrance di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Eurofragance telah membina hubungan jangka panjang dan berkembang bersama mitra-mitra bisnis.

Eurofragance sangat mengutamakan pembangunan berkelanjutan. Maka, seluruh proses pengambilan keputusan berlandaskan inisiatif strategis demi mencapai tujuan tersebut. Eurofragance melaksanakan sejumlah kegiatan dalam empat bidang: keamanan produk, masyarakat, etika bisnis, dan sumber daya.

