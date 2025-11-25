Eurofragance Perkuat Jangkauan di Asia dengan Meresmikan Pusat Kreatif Baru di Jakarta

Peresmian Pusat Kreatif Eurofragance sejalan dengan pesatnya pertumbuhan pasar wewangian di Indonesia, terutama didorong selera konsumen yang semakin tinggi dan lonjakan permintaan solusi wewangian yang terinspirasi dari budaya lokal. Data industri memproyeksikan industri wewangian Asia Tenggara akan mengalami pertumbuhan dengan CAGR lebih dari 3% hingga 2030. Di sisi lain, Indonesia akan menjadi salah satu pasar yang paling menarik di kawasan tersebut.

Sebagai bagian dari jaringan global Pusat Kreatif Eurofragance di Barcelona, Dubai, Meksiko, India, dan Singapura, fasilitas di Jakarta memperkuat kemampuan Eurofragance dalam menghadirkan solusi wewangian bernuansa lokal dengan standar global. Dilengkapi fasilitas perfumery, evaluasi produk, dan aplikasi mutakhir, Pusat Kreatif di Jakarta mengusung keahlian kreatif dan teknis Eurofragance bagi para pelanggan di Indonesia dan Asia Pasifik.

"Indonesia berada di pusat industri wewangian Asia Tenggara—pasar yang penuh kreativitas dan keberagaman budaya dengan preferensi konsumen yang semakin matang," ujar Balwinder Rolley, General Manager, APAC, Eurofragance. "Dengan mendirikan pusat kreatif dan teknis di Indonesia, kami kian mudah berkolaborasi dengan mitra, mempercepat proses kerja dari konsep hingga produk akhir, dan menciptakan aroma yang sesuai dengan selera lokal."

Dengan luas lebih dari 770 m², pusat kreatif ini beroperasi di bawah naungan PT Euronindo Fragance Internusa dan mengintegrasikan teknologi eksklusif Eurofragance seperti EuroCaps™ untuk ketahanan aroma serta EuroPure™ untuk penetral bau. Inovasi tersebut menghasilkan solusi berkinerja tinggi bagi brand, meningkatkan kualitas produk, dan pengalaman konsumen untuk sejumlah kategori produk, seperti kecantikan, perlengkapan rumah, dan perawatan tubuh. Sejalan dengan komitmen Eurofragance terhadap inovasi berkelanjutan, fasilitas ini menerapkan praktik ramah lingkungan dalam formulasi produk, pengadaan bahan baku, dan aktivitas operasional—mulai dari penggunaan bahan baku terbarukan hingga proses yang hemat energi.

Selain menciptakan aroma, Pusat Kreatif ini juga berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pengembangan SDM sehingga mendukung pertumbuhan industri wewangian Indonesia. Di fasilitas, para ahli parfum, evaluator, dan ahli aplikasi berkolaborasi dengan tim pemasaran dan penjualan untuk mengubah temuan dari riset pasar menjadi solusi aroma yang khas.

Edy Chandra, Country Manager, Eurofragance Indonesia, menyampaikan: "Jakarta merupakan lokasi yang tepat untuk ekspansi kami. Di kota ini, berbagai tren mulai berkembang. Dengan Pusat Kreatif di Jakarta, kami dapat mengeksplorasi budaya Indonesia dan menciptakan aroma yang tidak hanya berkualitas tinggi, namun juga relevan bagi konsumen lokal."

Pusat Kreatif Jakarta ini diresmikan setelah Eurofragance Indonesia resmi berdiri pada 2023. Kehadiran fasilitas ini melengkapi jaringan regional Eurofragance, termasuk Pusat Kreatif di Mumbai yang diluncurkan pada 2024 dan Singapura pada 2016. Perkembangan ini menegaskan komitmen jangka panjang terhadap Asia Pasifik dan ambisi Eurofragance untuk berkembang melalui inovasi yang mengutamakan pelanggan dan pasar lokal.

Tentang Eurofragance

Eurofragance memproduksi dan memasarkan bahan wewangian (fragrance) terbaik untuk berbagai brand di seluruh dunia yang membuat produk parfum kelas atas, serta produk perawatan rumah, tubuh, dan udara. Eurofragance adalah perusahaan keluarga yang bergerak di segmen B2B, serta berbasis di Barcelona. Eurofragance saat ini memiliki lebih dari 550 tenaga kerja.

Dengan semangat berinovasi pada Solusi wewangian dan filosofi bisnis para pendiri perusahaan, Eurofragance pertama kali merintis bisnis di Eropa dan Timur Tengah sebelum merambah kawasan Timur Jauh dan Amerika. Eurofragance kini menjangkau lima benua; memiliki pabrik di Spanyol, Singapura, dan Meksiko; serta, bekerja sama dengan mitra-mitra produksi di Tiongkok dan India.

Didukung jaringan Pusat Kreatif yang berskala internasional, serta keahlian produksi yang luar biasa, Eurofragance menciptakan dan menyediakan bahan wewangian di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Eurofragance telah membina hubungan jangka panjang dan berkembang bersama mitra-mitra bisnis.

Eurofragance sangat mengutamakan pembangunan berkelanjutan. Maka, seluruh proses pengambilan keputusan berlandaskan inisiatif strategis demi mencapai tujuan tersebut. Eurofragance melaksanakan sejumlah kegiatan dalam empat bidang: keamanan produk, masyarakat, etika bisnis, dan sumber daya.

SOURCE Eurofragance