EVALUE, Operator SPKLU Terbesar di Taiwan, Ekspansi ke Indonesia dan Resmikan Kantor di Jakarta

Didukung kemitraan dengan 7-Eleven, Starbucks, Mercedes-Benz, dan BMW, EVALUE mengajak mitra di Indonesia bergabung dalam jaringan waralabanya pada ajang INTI 2026 di Booth A3-55A.

JAKARTA, Indonesia, 29 Juli 2026 /PRNewswire/ -- EVALUE, operator jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) terbesar di Taiwan, resmi berekspansi ke Indonesia dengan mendirikan anak usaha di Jakarta. Sebagai bagian dari ekspansi tersebut, EVALUE juga membangun pusat layanan teknis di Jakarta untuk menghadirkan teknologi dan keahlian pengisian daya mobil listrik (EV) Taiwan ke pasar Indonesia yang berkembang pesat, seiring percepatan transisi menuju EV dan energi hijau.

Di Taiwan, jaringan SPKLU EVALUE telah hadir di berbagai lokasi milik 7-Eleven, Starbucks, Mercedes-Benz, IKEA, UNIQLO, dan EVA Air. Sistem pengisian daya EVALUE juga kompatibel dengan mobil-mobil BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Suzuki, Toyota, dan Volvo. Kolaborasi dengan berbagai merek ternama tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan lintas industri terhadap keandalan teknologi dan kualitas layanan EVALUE.

Saat ini EVALUE mengoperasikan 765 SPKLU di seluruh Taiwan yang didukung 2.507 konektor AC dan 311 konektor DC. Aplikasi yang dikembangkan perusahaan juga telah digunakan oleh 157.613 anggota, atau mencakup lebih dari 98% EV yang terdaftar di Taiwan. EVALUE juga mengembangkan sistem SPKLU dan platform digitalnya yang didukung teknologi keamanan siber berstandar industri untuk melindungi data pengguna dan transaksi pembayaran. Dengan penguasaan teknologi secara menyeluruh, EVALUE dapat menjaga kualitas layanan, mempercepat dukungan teknis, serta menghadirkan pengalaman pengisian daya yang aman bagi pengguna EV di Indonesia.

CEO EVALUE, Ithen, mengatakan, "Pengalaman kami di Taiwan menunjukkan bahwa keandalan layanan dan kemitraan yang kuat di tingkat lokal merupakan kunci untuk membangun kepercayaan pengguna. Indonesia telah membina hubungan yang erat dengan Taiwan, dan kami ingin membalasnya dengan membangun kemitraan yang berkelanjutan. Kehadiran pusat layanan teknis di Jakarta akan menghadirkan teknologi dan keahlian pengisian daya asal Taiwan secara langsung bagi pasar Indonesia. Hal ini telah terbukti melalui jaringan lebih dari 700 SPKLU dan hampir 160.000 anggota di negara asal kami."

EVALUE akan memperkenalkan teknologi dan program waralabanya di ajang INTI 2026 yang berlangsung pada 11–13 Agustus 2026 di Booth A3-55A. Membuka peluang kerja sama bagi mitra bisnis dan investor di Indonesia yang ingin mengembangkan bisnis SPKLU dan energi hijau. Melalui kemitraan tersebut, EVALUE menyediakan akses perangkat keras, platform perangkat lunak, dukungan perencanaan lokasi, serta keahlian operasional yang telah teruji. Model ini diharapkan menjadi solusi yang lebih praktis dan minim risiko bagi pelaku usaha yang ingin memasuki pasar mobilitas hijau di Indonesia.

Tentang EVALUE

EVALUE merupakan merek SPKLU milik Fortune Electric Value, operator jaringan SPKLU terbesar di Taiwan. Perusahaan dikenal berkat sistem SPKLU, aplikasi digital, dan teknologi keamanan siber yang dikembangkan secara mandiri. Kini, EVALUE memperluas operasinya ke Indonesia dengan mendirikan PT Fortune EVALUE Indonesia dan pusat layanan teknis di Jakarta.

SOURCE Fortune Electric Value