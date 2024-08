Everpro luncurkan "Everpro Chat" di Convers(at)ion Summit

BANDUNG, Indonesia , 29 Agustus, 2024 /PRNewswire/ -- Everpro, sebuah platform penyedia solusi bisnis online bagi para UMKM, Internet Marketers (Imers), dan profesional dropshipper, yang merupakan salah satu unit bisnis dari Evermos, sebuah platform connected commerce, merilis Everpro Chat, pada acara "Convers(at)ion Summit: From Conversation to Conversion" yang berlangsung di The House Convention Hall, Bandung. Everpro Chat hadir untuk membantu bisnis dalam menjangkau konsumen dengan mengeksplorasi potensi aplikasi perpesanan