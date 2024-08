FETC International Berpartisipasi dalam Lokakarya Inovatif di iCHE 2024 dan Memamerkan Solusi "AI Smart Highway"

BANGKOK, 29 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- FETC International berpartisipasi dalam 5th International Conference on Highway Engineering (iCHE 2024) yang diadakan Department of Highways (DOH) di Bangkok, Thailand. Di ajang ini, FETC International akan menampilkan sejumlah perkembangan terkini teknologi jalan raya lewat lokakarya dan stan pameran.

FETC International juga menjadi fasilitator utama dalam lokakarya "Smart Mobility" yang berdurasi 90 menit dan berlangsung pada 5 September. Lokakarya ini akan menampilkan sejumlah pembicara ternama dan pemimpin industri, termasuk Director, Inter-City Motorway Division, Department of Highways, Dr. Thanasak Wongtanakitcharoen; President, ITS Thailand, Dr. Tongkarn Kaewchalermtong; Profesor, Chulalongkorn School of Integrated Innovation, Dr. Agachai Sumalee; serta Managing Director, FETC International Thailand, Kenny Chen. Pembicara-pembicara terkemuka ini akan membagikan perspektif penting tentang perencanaan M-Flow, tren yang tengah mengemuka seputar sistem transportasi pintar, serta integrasi teknologi mutakhir dalam inovasi jalan raya.

Judul Lokakarya: "Smart Mobility - Digital Technology and Innovation of Highways in Thailand"

Tanggal: 5 September

Waktu: pukul 10:30-12:00

Lokasi: BITEC, Bangkok

Di lokakarya ini, peserta akan memperoleh perspektif mendalam tentang tren-tren terbaru dan perkembangan sistem transportasi pintar (intelligent transportation system/ITS), terutama perencanaan dan desain Free-Flow Electronic Toll Collection – M-Flow. Sesi ini akan menjadi kesempatan berharga bagi praktisi yang ingin belajar dari pakar-pakar terkemuka dan saling berdiskusi.

Selain lokakarya, FETC International akan menampilkan Solusi AI Powered M-Flow ETC yang inovatif di iCHE 2024. Solusi inovatif ini melambangkan pendekatan transformatif dalam pengelolaan jalan raya. Lebih lagi, solusi ini mengintegrasikan M-Flow dan sistem gerbang tol konvensional untuk meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian biaya tol, serta memperlancar pengalaman pengguna. Para peserta pun dapat menyaksikan demo secara langsung dan mengeksplorasi fitur-fitur dari teknologi mutakhir tersebut.

"Kami gembira berpartisipasi dalam iCHE 2024 dan membagikan visi kami seputar masa depan sistem transportasi pintar," ujar Kenny Chen, Managing Director, FETC International Thailand. "Kami mengucapkan terima kasih kepada DOH yang telah menyediakan kesempatan untuk terlibat dalam diskusi penting seputar Smart Mobility."

FETC International mengajak semua peserta iCHE 2024 agar bergabung dalam lokakarya ini, serta mengunjungi stan pameran untuk mengeksplorasi solusi inovatif. Informasi lebih lanjut tentang iCHE dan partisipasi FETC International tersedia di https://www.iche2024.com/iche-2024-programme/.

Tentang FETC International

FETCi adalah perusahaan terkemuka di dunia yang menyediakan layanan sistem pembayaran jalan tol pintar (intelligent tolling) dan layanan ITS. Berpengalaman lebih dari dua dekade dalam menyusun perencanaan, implementasi, dan operasionalisasi MLFF ETC, FETCi berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk mempercepat transformasi digital menuju smart highway dan smart city lewat teknologi digital. Mengutamakan inovasi dan keberlanjutan, FETC International meningkatkan sistem transportasi dan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia.

