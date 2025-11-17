FlazzTax Tampilkan Keunggulan Tax Holiday Indonesia di Trade Expo Indonesia 2025

JAKARTA, Indonesia, 17 November 2025 /PRNewswire/ -- FlazzTax ikut serta dalam acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD dengan membawa tema booth "Maximize Your Investment with Indonesia's Tax Holiday". Selama lima hari pameran, booth FlazzTax berada di Hall 6–7, Booth 7–20A dan menjadi salah satu tempat penting untuk interaksi antara para pelaku usaha lokal serta investor asing yang ingin memahami lebih jauh mengenai sistem pajak dan insentif investasi di Indonesia.

Sebagai bagian dari WIN Group, ikutnya FlazzTax dalam TEI 2025 adalah langkah nyata untuk meningkatkan pemahaman mengenai pajak serta membantu mendorong ekosistem investasi yang taat aturan dan berkelanjutan.

"Trade Expo Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi bisnis Indonesia ke dunia. Lewat keikutsertaan ini, kami ingin menunjukkan bahwa aspek pajak juga memegang peran besar dalam keberhasilan investasi jangka panjang," ujar Hanin, Partnership FlazzTax.

Selama acara, tim FlazzTax memberikan penjelasan secara interaktif berbagai fasilitas fiskal yang tersedia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk dua skema utama:

1. Fasilitas PPh Badan:

Tax Holiday, yaitu pembebasan PPh Badan dengan durasi 10 - 20 tahun untuk investasi di sektor prioritas seperti energi, petrokimia, dan elektronik. Besaran investasi dan fasilitasnya adalah sebagai berikut:

a) Rp100 miliar (USD 6,9 juta) → 10 tahun

b) Rp500 miliar (USD 34,5 juta) → 15 tahun

c) Rp1 triliun (USD 67 juta) → 20 tahun

Tax Allowance, diberikan untuk sektor lain di luar kegiatan utama, berupa:

a) Pengurangan penghasilan neto hingga 30%

b) Percepatan depresiasi bagi kegiatan investasi di luar sektor utama

c) Kompensasi kerugian hingga 10 tahun

d) Tarif pajak dividen 10% atau lebih rendah dari tax treaty

2. Fasilitas Fiskal Lainnya:

1) Tidak dipungut PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22

2) Pembebasan bea masuk, PDRI dan cukai

3) Pengurangan Pajak Daerah 50 - 100%

Konsultan pajak FlazzTax juga memberikan wawasan tentang strategi pemanfaatan fasilitas fiskal secara optimal, mulai dari proses pengajuan di BKPM dan DJP, hingga implementasi dan pelaporan penggunaannya. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya FlazzTax membantu investor memastikan kepatuhan dan efisiensi pajak dalam jangka panjang.

Tidak hanya sesi konsultasi gratis, booth FlazzTax juga menghadirkan permainan interaktif Spinwheel Games hasil kolaborasi dengan Digitax, untuk menambah kemeriahan suasana acara sekaligus menjadi cara seru untuk berinteraksi dengan pengunjung dari berbagai negara.

Melalui partisipasi di TEI 2025, FlazzTax menegaskan perannya sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha dan investor yang ingin memahami sistem pajak Indonesia dengan lebih mudah. Dengan pendekatan yang edukatif dan praktis, FlazzTax berkomitmen membantu pelaku usaha mengelola kewajiban pajaknya, memanfaatkan insentif yang tersedia, dan mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan konsultasi dan pendampingan fasilitas investasi, kunjungi www.flazztax.com

Marketing & Partnership FlazzTax

partnership@id.flazztax.com / (+62) 821-1192-5036

SOURCE FlazzTax