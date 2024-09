Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation 2024 berlangsung di Nanning

Dalam sesi pembukaan, beberapa kerja sama dengan ASEAN turut diresmikan pihak-pihak terkait. Kerja sama ini bergerak di tiga bidang: mekanisme bilateral kerja sama transfer teknologi, pengembangan platform, serta kolaborasi inovasi sumber daya. Lewat kerja sama ini, inovasi antara sejumlah lembaga di Tiongkok dan ASEAN kelak semakin terintegrasi. Lebih lagi, penghargaan China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship Competition edisi kedua telah diserahkan kepada para pemenang, sedangkan edisi ketiga dari ajang tersebut juga diluncurkan. Ajang ini meningkatkan kapabilitas inovasi regional.

Di acara ini, China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship Camp China Tour turut digelar untuk mendorong pertukaran pemuda, serta meningkatkan alih teknologi dan kerja sama inovasi antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

FCATTCI tahun ini mengangkat bidang-bidang kerja sama penting, seperti teknologi hijau dan kecerdasan buatan (AI) sehingga melibatkan berbagai jenis kegiatan, termasuk sesi pembukaan dan forum utama, 10+3 Young Scientist Forum edisi keenam, China-ASEAN AI Cooperation Conference 2024, serta China-ASEAN Technology Matching Meeting. Exhibition on Advanced Technologies of the China-ASEAN Expo juga digelar secara serentak dalam FCATTCI tahun ini. Dengan model Konferensi plus pameran, pihak penyelenggara ingin berbagi pengalaman, mendorong kreativitas, serta merumuskan visi inovasi teknologi sekaligus berkontribusi membangun komunitas Tiongkok-ASEAN yang lebih erat dengan masa depan bersama.

SOURCE CRIOnline