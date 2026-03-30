Foshan Luncurkan Fasilitas Medis Internasional Tingkat Provinsi Pertama

Guo Guangchang, Chairman, Fosun International, menyatakan: "Strategi internasional Fosun mengintegrasikan kapabilitas medis Tiongkok dengan sumber daya global. Dengan demikian, masyarakat GBA dapat memperoleh layanan kesehatan kelas dunia di dalam negeri. Di sisi lain, FIMC juga dikunjungi pasien dari berbagai negara."

Rumah sakit ini telah mengembangkan layanan medis internasional sejak mendirikan International Health Care Unit pada 2019, sebuah fasilitas yang telah direnovasi pada 2024. Dalam tiga tahun terakhir, rumah sakit ini telah melayani hampir 24.000 pasien asing dari 124 negara dan wilayah, termasuk hampir 10.000 kunjungan pasien asal Hong Kong SAR, Makau SAR, wilayah Taiwan, dan pasien internasional lainnya pada 2025.

Dengan luas 20.000 meter persegi dan kapasitas 100 tempat tidur, FIMC mengintegrasikan layanan rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan medis, dan rehabilitasi. FIMC menerapkan model "Praktik Dokter Umum + Spesialis" sehingga menawarkan solusi layanan kesehatan yang dirancang khusus menurut kebutuhan pasien. FIMC juga menyediakan layanan terpadu, termasuk dukungan visa medis, layanan multibahasa, penyelesaian asuransi secara langsung, tindak lanjut jarak jauh lintaswilayah, serta layanan rujukan global. Fasilitas ini dilengkapi tim multibahasa, rekam medis dwibahasa, ruang ibadah, serta layanan katering khusus untuk memenuhi kebutuhan beragam budaya.

FIMC telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 50 perusahaan asuransi di seluruh dunia, serta terhubung langsung dengan kantor luar negeri Fosun Health Group di Hong Kong SAR, Indonesia, Bangladesh, dan Asia Tengah.

Foshan Fosun Chancheng Hospital merupakan rumah sakit umum tingkat lanjut Golongan A, menempati peringkat pertama dalam daftar 100 Rumah Sakit Swasta Terbaik di Tiongkok selama delapan tahun berturut-turut, dan memiliki dua sertifikasi JCI. Rumah sakit ini mengelola lima pusat perawatan tingkat nasional dan 27 klinik spesialisasi utama. Sebagai rumah sakit yang ditunjuk dalam kebijakan akses obat dan perangkat dari Hong Kong dan Makau, rumah sakit ini telah menyetujui 52 obat dan perangkat inovatif internasional, serta melayani lebih dari 1.600 pasien. Rumah sakit ini juga dilengkapi CyberKnife generasi keenam (salah satu dari empat unit CyberKnife di Tiongkok Selatan), serta Sistem Bedah Da Vinci.

Sebagai fasilitas medis internasional tingkat provinsi, FIMC membangun model layanan kesehatan internasional yang dapat direplikasi, berakar di Foshan, menjangkau kawasan GBA, dan terhubung dengan jaringan global.

