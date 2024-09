"FROM ZIQUEJIE TERRACES TO THE WORLD" Global Farming Culture Exchange and Mutual Learning Conference Edisi Kedua telah Digelar

LOUDI, Tiongkok, 17 September 2024 /PRNewswire/ -- Pada 12 September lalu, pembukaan acara dan sesi presentasi "FROM ZIQUEJIE TERRACES TO THE WORLD" Global Farming Culture Exchange and Mutual Learning Conference yang Kedua telah berlangsung di Xinhua, Kota Loudi, Provinsi Hunan. Lebih dari 200 tamu, termasuk para perwakilan lembaga internasional seperti International Union for Conservation of Nature (IUCN), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), diplomat dari negara-negara yang mempraktikkan terasering, seperti Perancis dan Peru, serta pakar di dalam dan luar negeri yang menguasai bidang pertanian, kebudayaan, dan pariwisata, berdiskusi tentang isu-isu penting, termasuk pelestarian aset pertanian dan kebudayaan global, serta pengembangan ekonomi pertanian yang ramah lingkungan. Para peserta acara ini mengeksplorasi berbagai cara untuk melestarikan dan meningkatkan budaya pertanian, serta membahas pendekatan unik Hunan dalam pelestarian dan inovasi cagar budaya. Di sisi lain, acara ini juga menyumbangkan solusi-solusi Tiongkok dalam melindungi aset budaya pertanian global.