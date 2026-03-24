GAC Awali 2026 dengan Pertumbuhan Positif di Pasar Luar Negeri, AION V Cetak Rekor Penjualan Baru

GUANGZHOU, Tiongkok, 25 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Memasuki 2026, GAC mencatat kinerja awal yang impresif: pada Januari tahun ini, penjualan unit ke diler (wholesale sales) di pasar luar negeri meningkat 69% dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini melanjutkan tren pertumbuhan positif dalam dua tahun terakhir dan menjadi fondasi yang solid untuk target penjualan luar negeri 2026 sebesar 300.000 unit. Di antara modelnya, AION V mencetak rekor penjualan ritel bulanan tertinggi sejak pertama kali diluncurkan di pasar luar negeri.

Dari sisi pasar regional, GAC terus menunjukkan performa kuat di pasar global: di Asia-Pasifik, GAC selalu tercantum dalam jajaran tiga besar merek Tiongkok berdasarkan volume penjualan di pasar Kamboja; di Eropa, penjualan ritel GAC di Yunani pada Januari lalu melonjak 233% dari bulan sebelumnya, seiring meningkatnya profil merek di pasar tersebut. Di Timur Tengah, GAC GS8 menempati peringkat ketiga di antara merek-merek Tiongkok untuk segmen SUV berukuran besar di Kuwait, menunjukkan daya saing produk di segmen tersebut. Di Amerika, GAC menjadi merek Tiongkok dengan penjualan tertinggi di wilayah Dutch Caribbean di Panama; sedangkan, di Kolombia, GAC tetap berada di peringkat tiga besar penjualan mobil listrik secara keseluruhan, dengan pengaruh regional yang terus berkembang.

Pertumbuhan penjualan yang positif ini didukung oleh peluncuran produk berkualitas tinggi secara berkelanjutan, serta kapabilitas sistem yang semakin solid. Dari sisi portofolio produk, GAC S7 dan AION i60 yang terlebih dulu meluncur di Tiongkok pada 2025, segera menjalani debut di pasar internasional sehingga mempercepat ekspansi produk. Kedua model yang mendapat respons positif di pasar domestik ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan utama bagi portofolio global GAC.

Dari sisi pembangunan sistem, "Thousand-Network Plan" terus berjalan, dengan penambahan 20 jaringan baru di luar negeri pada Januari, sehingga total jaringan global GAC kini mencapai 650 titik yang mencakup 86 negara dan wilayah di lima kawasan utama: Asia-Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Eropa, CIS, serta Amerika Tengah dan Selatan, memberikan dukungan jaringan yang kuat bagi pertumbuhan penjualan ke depan. Sebanyak lima fasilitas produksi luar negeri telah selesai dan mulai beroperasi, sedangkan proyek AION UT mencapai perkembangan penting setelah berhasil memproduksi prototipe pertama di pabrik Magna di Austria. Proyek produksi lokal di Kamboja, Brasil, dan Mesir juga tengah berlangsung.

