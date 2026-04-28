Auto China 2026: GAC Luncurkan Strategi Global Terbaru, Semakin Gencar Jadi Produsen Terdepan yang Mengekspor Produk Otomotif Tiongkok

Dalam acara tersebut, GAC mengusung empat kata kunci—Craftsmanship, Trust, Technology, dan Ecosystem. Strategi tersebut menekankan integrasi penuh dalam rantai nilai global, sekaligus menargetkan posisi sebagai salah satu pengekspor produk otomotif Tiongkok terbesar pada 2030. Dari sisi produk, tiga model unggulan untuk pasar global—GAC YUE7, AION i60, dan AION N60—menjadi sorotan utama, serta menarik perhatian pengunjung internasional, media, dan mitra yang memadati area pameran sehingga menciptakan atmosfer yang kental dengan nuansa global.

Dalam dua tahun terakhir, bisnis GAC di pasar luar negeri menunjukkan pertumbuhan pesat. Angka penjualan GAC di pasar internasional melesat dari 45.000 unit pada 2023 menjadi lebih dari 130.000 unit pada tahun lalu—melonjak hampir tiga kali lipat—menjadikannya salah satu produsen yang mengekspor produk otomotif Tiongkok dengan laju pertumbuhan tercepat. Memasuki 2026, momentum tersebut kian menguat. Pada Triwulan I-2026, penjualan luar negeri GAC meningkat 86% secara tahunan, sementara jumlah pengguna global GAC telah melampaui 400.000. Saat ini, bisnis GAC International telah menjangkau 102 negara dan wilayah di lima benua, didukung lebih dari 680 jaringan penjualan dan layanan, lima basis produksi di luar negeri, serta sembilan pusat distribusi suku cadang regional di berbagai kawasan dunia. GAC juga telah menyelesaikan transformasi strategis, beralih dari model ekspor yang berbasiskan perdagangan produk menuju aktivitas operasional di berbagai pasar lokal yang lebih mendalam, sekaligus membangun kapabilitas global yang mencakup seluruh rantai nilai—mulai dari riset dan pengembangan, produksi, hingga distribusi dan penjualan.

Berangkat dari konsep "Intelligent Manufacturing in China" menuju "Globally Trusted", GAC mempercepat integrasinya dengan lanskap baru industri otomotif global melalui strategi yang terarah, fondasi teknologi yang kuat, serta pengembangan bisnis di pasar lokal. Menjelang acara tersebut, GAC International juga menggelar Konferensi Mitra Global 2026 di Guangzhou. Lebih dari 700 distributor dan mitra dari 87 negara dan wilayah berpartisipasi dalam forum bertema "Driving Forward, Winning Together" untuk membahas kolaborasi global ke depan.

