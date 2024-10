GAZOO Racing GR GT Cup Asia 2024: Taj Izrin Aiman asal Malaysia Sukses Jadi Juara Setelah Menjalani Balapan Seru

Taj Izrin Aiman asal Malaysia tampil sebagai Juara Individu "GR GT Cup Asia 2024" dengan 65 poin setelah menjalani balapan dramatis. Posisi kedua ditempati Andika Rama asal Indonesia yang sempat menjadi Juara Individu 2023, serta membuktikan diri sebagai sosok pembalap yang sangat gigih dengan meraih 57 poin. Pembalap lain asal Indonesia, Pratama, sosok yang baru pertama kali mengikuti babak final tingkat Asia, meraih podium ketiga dengan 48 poin. Kinerja konsisten Rama dan rekan pembalapnya membuat Indonesia merebut gelar juara kategori negara (Country Championship).

Kompetisi tersebut, memainkan gim "Gran Turismo 7" versi PlayStation®5 (PS5®) dan PlayStation®4 (PS4®), menguji strategi, keahlian mengendarai mobil secara akurat, dan keberanian dalam tiga balapan. Para penggemar juga menyaksikan balapan yang tak terlupakan di sirkuit-sirkuit ikonis, yakni Sardegna Windmills, Nürburgring Grand Prix (GP), dan Fuji International Speedway.

"Toyota dan GAZOO Racing GT Cup Asia selalu ingin membina sebuah komunitas yang mengejar keunggulan berdasarkan filsafat Jepang, Kaizen, atau perbaikan berkelanjutan (Continuous Improvement). Di edisi kelima ini, kami tak hanya gembira menyaksikan antusiasme para pembalap dan pendukungnya, namun juga kemajuan teknologi e-Motorsports. Kami gembira berkontribusi terhadap kemajuan teknologi ini di Asia sekaligus melibatkan para pembalap yang sangat berbakat dan ikut menentukan masa depan e-Motorsports," ujar Jaja Ishibashi, General Manager, Toyota Motor Asia. "Saya mengucapkan selamat atas penampilan luar biasa seluruh pembalap yang telah berpartisipasi hari ini. Semoga Aiman dan Rama sukses dalam Babak Final Tingkat Dunia."

Panat Leelavansuk, General Manager, Toyota Motor Asia, Vehicle Design Engineering Division, Toyota Motor Asia, berkata, "Mulai dari menguasai sirkuit-sirkuit ikonis yang sangat menyerupai kondisi aslinya hingga menerapkan teknik-teknik dari cabang olahraga balap mobil, seluruh peserta benar-benar menunjukkan keahlian yang impresif. Didukung produk headset Razer pada tahun ini, para pembalap mampu berkomunikasi dengan timnya, serta berdiskusi tentang tips dan strategi. Saya gembira menyaksikan semangat dan dedikasi generasi muda saat ini yang ikut menentukan masa depan e-sports seperti terlihat di ajang GAZOO Racing GT Cup Asia tahun ini. Selamat kepada seluruh pemenang--bakat Anda menjadi tolok ukur baru dalam ajang gim kompetitif."

Tiga Balapan Seru dalam Babak Final Tingkat Regional 2024

Dengan desain corak khas (livery) menarik yang mewakili setiap negara, kompetisi ini diawali hari dengan cuaca terik di sirkuit reli pertama yang hadir di GR GT Asia Cup, sirkuit Sardegna Windmills. Di sirkuit tersebut, para pembalap memakai mobil GR Yaris. Sejak awal, Rama memimpin balapan ini, dan dia hanya menghadapi sedikit persaingan pada beberapa putaran awal sebelum tampil sebagai juara pada balapan pertama. Hampir dalam setiap balapan, persaingan yang paling sengit berlangsung pada pertengahan balapan ketika para pembalap asal Malaysia, Filipina, dan Indonesia saling beradu kecepatan. Sebagai kompetisi intens, catatan waktu (lap timing) setiap pembalap hanya terpaut kurang dari satu menit.

Balapan kedua berlangsung di Nürburgring GP, dan para pembalap menggunakan mobil GR Corolla Morizo Edition '22. Urutan start di balapan ini membalik posisi delapan pembalap yang menuntaskan balapan pertama. Maka, juara pertama di balapan Sardegna Windmills berada di posisi start kedelapan, dan seterusnya. Pratama memanfaatkan keuntungan ini--setelah finis pada posisi kedelapan dalam balapan pertama. Selama berbalapan di sirkuit Nürburgring GP, Pratama selalu berada pada posisi tiga besar, dan akhirnya finis sebagai juara pertama. Strategi tim Malaysia juga membuahkan hasil setelah dua pembalap negara ini merebut podium kedua dan ketiga. Cuaca hujan membuat suasana balapan semakin seru, sebab sirkuit menjadi sangat menantang sehingga perubahan posisi harus dialami beberapa pembalap.

Balapan ketiga benar-benar menguji strategi para pembalap ketika menempuh sirkuit Fuji International Speedway yang memiliki tantangan teknis. Di sirkuit ini, tikungan terakhir dikenal sangat sulit, menuju lintasan lurus. Mengendarai mobil GR010 Hybrid '21, Pratama bersaing sengit untuk merebut posisi keempat dari pembalap Malaysia, Iqbal Suji. Kedua pembalap bahkan menggunakan strategi ofensif dan manuver defensif. Pembalap asal Indonesia ini akhirnya berhasil unggul setelah menyalip putaran akhir. Balapan ketiga di Fuji International Speedway juga diwarnai banyak insiden senggolan, bahkan lebih dari satu pembalap terpaksa keluar jalur sehingga penalti harus diberikan. Memilih ban dengan kompon halus (soft tire) sejak start, meski banyak pesaingnya memakai ban dengan kompon menengah, Aiman sukses mempertahankan keunggulan dan menjadi juara berkat strategi pit stop yang tepat waktu.

"Saya sangat kaget. Meski berhadapan dengan kesulitan teknis dan tak mampu menuntaskan balapan pada tahun lalu, saya merasa bangga bahwa dedikasi dan latihan saya akhirnya membuahkan hasil sehingga saya dapat merebut gelar juara di GR GT Cup Asia 2024," ujar Aiman dengan emosional. "Saya ingin terus berlatih dengan Andika Rama untuk mempersiapkan diri dalam Babak Final Tingkat Dunia di Amsterdam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Toyota Motor Asia yang telah memberikan kesempatan luar biasa ini!"

"Saya mendapat kehormatan untuk kembali mewakili Asia pada tahun ini! Persaingan sengit melawan Taj Aiman merupakan pengalaman berkesan--dia adalah sosok kompetitor yang luar biasa. Saya telah mengerahkan seluruh kemampuan, namun konsistensi dan strategi Aiman selama menjalani tiga balapan benar-benar fantastis. Saya gembira bahwa Aiman akan menjadi rekan tim. Kami akan mempersiapkan diri untuk Babak Final Tingkat Dunia. Saya akan mengharumkan nama Asia," kata Rama yang mewakili Asia untuk kedua kalinya pada tahun ini.

Hadiah kategori khusus juga dibagikan untuk mengapresiasi penampilan para pembalap. Aiman meraih gelar "Driver of the Day", pembalap asal Filipina Russel Reyes merebut gelar "Best Racecraft Driver", sedangkan Rama memperoleh gelar "Fastest Race Pace".

Di GR GT Cup Asia Finals 2024, Razer Inc. menjadi sponsor resmi yang menyediakan perlengkapan headset. Para pembalap menggunakan e-sports headset Razer BlackShark V2 X untuk berkomunikasi dengan mudah, lancar, dan nyaman dengan timnya.

Kejuaraan ini menggunakan sistem poin kumulatif yang diperoleh pembalap setelah menuntaskan tiga balapan, lima posisi terbaik dalam babak kualifikasi, serta poin bonus untuk setiap putaran tercepat di setiap sesi balapan. Tiga pembalap dan tim terbaik masing-masing menerima hadiah tunai senilai US$ 8.000, US$ 4.500, dan US$ 3.000. Setelah tampil sebagai juara, Aiman dan Andika akan mewakili Asia di GR GT Global Finals yang berlangsung pada 6 Desember di Amsterdam, serta bersaing dengan pembalap e-Motorsports terbaik di dunia.

Anda dapat menonton tayangan ulang Babak Final Regional GR GT Cup Asia 2024 lewat tautan ini.

Foto-foto resolusi tinggi para pemenang Toyota Gazoo Racing Asia dapat diunduh lewat tautan ini.

Foto-foto resolusi tinggi pada ajang ini, serta livery dapat diunduh lewat tautan ini.

Logo Toyota Gazoo Racing Asia dapat diunduh lewat tautan ini.

Tentang GR GT Cup Asia

GR GT Cup Asia adalah kompetisi balap mobil daring (online race) berskala regional. Kompetisi ini diikuti para pemain gim terbaik di setiap negara di Asia yang berpartisipasi.

Para pembalap akan memainkan gim "Gran Turismo 7" pada konsol PlayStation®4*1 (PS4®) atau PlayStation®5*1 (PS5®) dengan mobil Toyota GR.

Dengan visi global TOYOTA GAZOO Racing, e-Motorsports kini menjadi salah satu pilar utama dalam ajang balap mobil TGR, serta platform eksklusif yang memfasilitasi interaksi penggemar kompetisi balap mobil di seluruh dunia.

Tentang TOYOTA GAZOO Racing (TGR)

TOYOTA GAZOO Racing (TGR) adalah perusahaan milik Toyota yang bergerak di cabang olahraga balap mobil. TGR mewarisi keunggulan Toyota yang telah menyediakan "kualitas mobil yang selalu semakin baik" selama lebih dari 60 tahun. Maka, TGR memanfaatkan pengalaman kompetisi balap mobil di medan yang berat untuk menciptakan mobil-mobil Toyota GR bagi semua orang.

Tentang Toyota Motor Asia (SG)

Toyota Gazoo Racing Asia adalah bagian dari Toyota Motor Asia [TMA] yang terbentuk di Singapura sebagai kantor regional dan anak usaha Toyota Motor Corporation. TMA menangani dan mendukung aktivitas penjualan dan pemasaran, layanan suku cadang, aksesori, dan layanan pelanggan di Asia Pasifik. Maka, TMA ikut menggerakkan industri otomotif dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Toyota ingin mewujudkan masyarakat masa depan yang menggunakan solusi mobilitas agar bebas bergerak. Ke depan, Toyota akan menyediakan berbagai jenis layanan mobilitas dan solusi transportasi bagi berbagai orang di seluruh dunia sebagai perusahaan mobilitas.

Informasi Tambahan

Para Pemenang & Hadiah

Kategori Individual Pemenang Hadiah Nama Poin Juara 1 US$ 8.000 Taj Izrin Aiman 65 Juara 2 US$ 4.500 Andika Rama 57 Juara 3 US$ 3.000 Moreno Pratama 48 Kategori Negara Juara 1 US$ 8.000 Indonesia 139 Juara 2 US$ 4.500 Malaysia 121 Juara 3 US$ 3.000 Thailand 72 Kategori Khusus "Driver of the Day" Taj Izrin Aiman "Best Racecraft Driver" Russell Reyes "Fastest Race Pace" Andika Rama

Pembalap

Negara Pembalap Indonesia Moreno Pratama Andika Rama Benaya Theo Malaysia Taj Izrin Aiman Chong Kai Chang Iqbal Suji Singapura Muhammad Fadtris Isa Zaim Rasyad Jayden Liaw Thailand Marcin Krzysztof Swiderek Thanaphat Pungphat Chaiyapat Lipikornkosol Filipina Luis Moreno Enzo Ison Russel Reyes

Sistem Poin GR GT Cup Asia

Poin Individu Poin kumulatif dari setiap balapan yang diikuti Negara Poin total dari semua (tiga) pembalap individual yang mewakili negaranya

