GCL Energy Technology Berekspansi Global dengan Mengembangkan Dua Proyek Energi Bersih Berskala Besar Lewat Kerja sama yang Terjalin dengan PLN IP di Indonesia

Dalam acara ini, Yu Xiaodong, Perwakilan Utama GCL Group di Indonesia, menandatangani perjanjian dengan PLN Indonesia Power (PLN IP), anak usaha Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari program prioritas Hijaunesia — inisiatif pemerintah Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Setelah beroperasi, proyek-proyek ini akan mendukung transisi energi bersih di Indonesia dan menjamin pasokan listrik ramah lingkungan bagi wilayah sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yu Xiaodong memaparkan rencana bisnis internasional dan pertumbuhan jangka panjang GCL Group kepada Vice President, PLN IP, Julita Indah, beserta delegasinya. Julita Indah mengapresiasi keahlian teknis dan kepemimpinan global GCL dalam bidang energi terbarukan, serta menyatakan minat PLN IP untuk memperluas kerja sama dengan GCL di bidang tenaga surya, waste-to-energy, PLTB, dan penyimpanan energi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Tim GCL Energy Technology International di Indonesia telah aktif selama bertahun-tahun di pasar energi bersih setempat. Profesionalisme, keunggulan operasional, dan kinerja GCL Energy Technology International yang konsisten telah mendapatkan pengakuan dari lembaga pemerintah, PLN, dan mitra lokal. Prestasi ini menjadi fondasi kuat bagi ekspansi internasional GCL Group dan mencerminkan misi perusahaan untuk "Membawa Energi Hijau untuk Kehidupan."

SOURCE GCL Energy Technology Co., Ltd.