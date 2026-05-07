Geotab Luncurkan GO Focus Plus di Indonesia, Dorong Pencegahan Kecelakaan Armada Secara Proaktif

GO Focus Plus menghadirkan teknologi kamera dual-facing dengan kemampuan coaching suara in-cab secara real-time yang memungkinkan pengemudi segera mengoreksi perilaku berisiko seperti penggunaan ponsel, kelelahan, maupun jarak berkendara yang tidak aman. Teknologi ini diklaim mampu mengurangi perilaku tailgating hingga 90% dan penggunaan ponsel saat berkendara hingga 95%, sehingga setiap peringatan bisa memicu perubahan kebiasaan berkendara yang lebih aman dan terukur.

Peluncuran ini hadir di tengah tantangan keselamatan transportasi di Indonesia yang masih tinggi. Setiap tahunnya tercatat lebih dari 155.000 kecelakaan lalu lintas[1], dengan hampir 90% disebabkan oleh faktor manusia, seperti kelelahan dan distraksi. Di sisi lain, operator armada juga menghadapi kompleksitas operasional yang semakin meningkat, mulai dari kepadatan lalu lintas perkotaan hingga rute logistik jarak jauh dengan keterbatasan konektivitas.

Dalam konteks tersebut, sektor transportasi Indonesia tengah mengalami pergeseran yang jelas, dari pengelolaan insiden yang bersifat reaktif menuju pencegahan risiko secara proaktif dan real-time.

"Di Indonesia, keselamatan berkendara di jalan dipengaruhi oleh kombinasi perilaku manusia dan kondisi lalu lintas yang sangat dinamis," ujar Ezanne Soh, Associate Vice President, Southeast Asia, Geotab. "Pengemudi beroperasi di lingkungan dimana risiko dapat berubah dalam hitungan detik. Di saat yang sama, terdapat tekanan yang semakin besar dari regulator[2], pelanggan, dan perusahaan asuransi agar operator armada menunjukkan akuntabilitas serta kinerja keselamatan yang lebih baik. Hal ini mendorong pergeseran dari sekadar meninjau insiden setelah terjadi menjadi upaya pencegahan secara real-time. GO Focus Plus dirancang untuk mendukung transformasi tersebut, dengan memberikan pengemudi dan manajer armada alat yang dibutuhkan untuk bertindak sebelum risiko berkembang menjadi sebuah insiden."

Dirancang untuk Tantangan Jalan di Indonesia

Kondisi jalan di Indonesia menghadirkan tantangan operasional yang unik, mulai dari kemacetan di perkotaan dengan beragam jenis kendaraan hingga koridor logistik di wilayah terpencil dengan keterbatasan jaringan. Situasi ini menuntut solusi yang melampaui sebatas teknologi telematika konvensional.

GO Focus Plus menjawab tantangan tersebut dengan menggabungkan teknologi video intelijen berbasis AI dan data telematika secara real-time, sehingga memungkinkan perusahaan armada memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap perilaku pengemudi serta kondisi jalan.

Dengan dukungan Edge AI yang sudah terpasang langsung di perangkat, sistem ini mampu mendeteksi risiko seperti distraksi, kelelahan, dan perilaku berkendara yang tidak aman secara real-time, bahkan tanpa koneksi jaringan aktif, sehingga memastikan perlindungan keselamatan tetap optimal di berbagai rute, termasuk Trans-Jawa dan Trans-Sumatra.

Di saat yang sama, kecerdasan kontekstualnya dirancang untuk menyesuaikan dengan dinamika lalu lintas khas Indonesia, sehingga dapat membedakan antara risiko yang nyata dan situasi umum di jalan, seperti manuver mendadak akibat kendaraan roda dua di sekitarnya.

Fitur Utama untuk Armada yang Lebih Aman dan Efisien

Coaching Pengemudi Proaktif: Memberikan peringatan suara in-cab secara langsung saat terdeteksi perilaku berisiko seperti distraksi, kelelahan, atau jarak berkendara yang tidak aman, sehingga memungkinkan pengemudi segera melakukan koreksi.

Manajemen Armada yang Lebih Terarah: Didukung video intelijen berbasis AI untuk mengidentifikasi risiko paling krusial dan pola yang berulang, tanpa perlu meninjau rekaman secara manual. Setiap peringatan dilengkapi dengan video dan data kontekstual untuk mendukung proses pembinaan yang lebih efektif.

Alur Kerja Terintegrasi dan Standar Keselamatan: Terintegrasi dalam platform MyGeotab, memungkinkan penugasan, pemantauan, serta pengakuan atas peningkatan kinerja pengemudi, sekaligus membantu perusahaan membangun budaya keselamatan yang lebih kuat.

Lebih dari Sekadar Keselamatan: Dorong Efisiensi, Kepatuhan, dan Kepercayaan

Kenaikan harga bahan bakar yang kini berada di kisaran Rp10.000-13.000 per liter membuat setiap inefisiensi, sekecil apapun, berdampak signifikan terhadap margin operasional armada. Dengan menggabungkan bukti video dan data telematika seperti kecepatan, lokasi, serta diagnostik mesin, perusahaan dapat mengurangi waktu idle yang tidak perlu, mengoptimalkan rute perjalanan, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Di saat yang sama, industri juga mulai beralih ke model Usage-Based Insurance (UBI), dimana premi dapat semakin ditentukan berdasarkan perilaku berkendara dan data yang terverifikasi. Insight berbasis video membantu mengurangi ambiguitas dalam proses klaim, melindungi pengemudi dari tuduhan yang tidak akurat, serta memperkuat kepercayaan dengan pihak asuransi dan klien korporasi. Bahkan, pendekatan ini juga berpotensi membantu menurunkan biaya premi. Bukti video turut menjadi perlindungan tambahan bagi pengemudi, terutama dalam kondisi lalu lintas Indonesia yang dinamis, termasuk interaksi antara kendaraan besar dan sepeda motor.

GO Focus Plus juga dikembangkan dengan prinsip privacy-in-design yang dilengkapi fitur seperti pengaturan masker privasi dan mode perekaman khusus yang berfokus ke jalan. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia (UU PDP), sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek keselamatan dan privasi.

Tetapkan Standar Baru Keselamatan Armada di Indonesia

Peluncuran GO Focus Plus menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen Geotab di Indonesia, sekaligus menegaskan posisinya sebagai penyedia solusi telematika terintegrasi yang komprehensif.

Dengan menggabungkan video intelligence dan data kendaraan terhubung dalam satu platform, Geotab memungkinkan perusahaan armada tidak hanya memahami "apa yang terjadi", tetapi juga "mengapa hal itu terjadi", serta mengantisipasi dan mencegah potensi risiko di masa depan. Pendekatan ini mendorong terciptanya jalan yang lebih aman, operasional yang lebih efisien, serta akuntabilitas yang lebih kuat di seluruh ekosistem transportasi Indonesia.

GO Focus Plus merupakan bagian dari pengembangan platform video intelligence Geotab yang terus berevolusi, didukung model AI canggih untuk menghadirkan inovasi berkelanjutan dalam ekosistem solusi terhubung.

[1] Indonesian National Police Data

[2] Indonesian National Police Data

