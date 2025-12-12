Glance Berkolaborasi dengan IAS, Berbagai Fitur Pengukuran Iklan Digital Kini Hadir pada Platform Glance untuk 250 Juta Pengguna di India dan Indonesia

Secara global, hampir sepertiga iklan digital tidak terlihat oleh pengguna sehingga menimbulkan pemborosan anggaran iklan dan melenyapkan peluang untuk menjangkau konsumen. Melalui kemitraan ini, IAS dan Glance akan meluncurkan solusi pengukuran Invalid Traffic (IVT) dan viewability untuk meningkatkan kualitas media periklanan dan performa iklan bagi 250 juta pengguna di India dan Indonesia.

Solusi deteksi IVT ikut mengurangi aktivitas anorganik (non-human) atau aksi kecurangan dan penipuan seperti bot dan click farm. Sementara, solusi pengukuran viewability menjaga iklan tetap memenuhi standar global, yaitu tampil pada layar setidaknya 50% piksel selama satu detik (untuk display ad) atau dua detik (untuk iklan video). Kedua metrik ini memastikan kampanye periklanan menjangkau audiens riil lewat metode yang efektif dan mudah diverifikasi.

Gaurav Jain, SVP APAC, InMobi Advertising, berkata, "Kemitraan Glance–IAS mendukung pihak pengiklan dan agen periklanan untuk menjangkau dan mengukur data audiens riil dengan akurasi yang sahih. Solusi perlindungan dan pengukuran mutakhir dari IAS, dilengkapi solusi premium berbasiskan pengguna riil dari Glance, memberikan tingkat kepercayaan dan transparansi yang luar biasa. Kolaborasi tersebut membangun masa depan industri periklanan yang berbasiskan atensi dengan hasil yang terukur dan aman bagi brand."

Laura Quigley, SVP APAC, IAS, berkata, "Setelah pertumbuhan iklan digital melesat di India dan Indonesia, transparansi dan akuntabilitas semakin penting. Kami akan memberikan analisis secara jelas dan mudah ditindaklanjuti agar kampanye iklan digital dapat menjangkau pengguna riil dan menghasilkan kinerja terukur, serta mengurangi aksi penipuan dan pemborosan anggaran di seluruh ekosistem."

Glance telah mengubah cara konsumen menikmati konten dan berbelanja di perangkat seluler dan layar terhubung. Platform berbasiskan AI dari Glance menghadirkan konten hiburan personal, berita, olahraga, belanja, dan lain-lain untuk ratusan juta pengguna. Glance juga memimpin era baru dalam perdagangan yang didukung AI, serta menghadirkan cara berbelanja yang benar-benar inovatif di pasar global. Platform konten dan bisnis Glance mencerminkan sebuah visi untuk membangun masa depan interaksi konsumen melalui inovasi berskala besar.

Tentang Glance

Glance adalah perusahaan teknologi konsumer yang menciptakan platform bisnis berbasiskan AI agar konsumen dan pelaku bisnis dapat mengubah pengalaman berbelanja dengan AI generatif. Dirancang dengan arsitektur AI yang dikembangkan secara eksklusif, memadukan fitur-fitur predictive intelligence, neural visualization, dan real-time orchestration pada berbagai perangkat, mulai dari perangkat seluler, TV, hingga aplikasi, Glance AI menghadirkan terobosan dalam dunia bisnis. Glance menerima investasi dari Google, Jio Platforms, dan Mithril Capital. Glance merupakan anak usaha InMobi yang tidak terkonsolidasi dalam laporan keuangan. Informasi selengkapnya: glance.com dan inmobi.com.

Tentang Integral Ad Science

Integral Ad Science (IAS) merupakan perusahaan terkemuka di dunia yang menyediakan platform pengukuran dan optimalisasi iklan digital. IAS menyajikan data yang paling mudah ditindaklanjuti untuk mendukung kinerja optimal bagi pengiklan, penerbit media, dan platform media terbesar dunia. Perangkat lunak IAS menghasilkan data komprehensif yang memastikan iklan tetap terpantau oleh manusia melalui metode yang aman dan sesuai. IAS juga meningkatkan imbal hasil atas investasi iklan (return on ad spend) bagi pengiklan dan pendapatan bagi penerbit media. IAS ingin menjadi tolok ukur global untuk kepercayaan dan transparansi iklan digital. Informasi selengkapnya: integralads.com.

SOURCE Integral Ad Science