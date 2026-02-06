Grand Copthorne Waterfront Hotel Singapore Raih ASEAN MICE Venue Award 2026

Pada 2026, hanya 41 venue dari seluruh 10 negara anggota ASEAN yang berhasil meraih penghargaan ini setelah melalui audit lapangan yang ketat. Proses audit mencakup kualitas struktur bangunan, peredaman suara, fasilitas, standar keselamatan, dan keunggulan layanan. Grand Copthorne Waterfront menjadi salah satu dari dua hotel di Singapura yang memenangkan penghargaan ini, serta satu dari tiga perwakilan Singapura secara keseluruhan. Dengan demikian, penghargaan ini memperkuat status Grand Copthorne Waterfront sebagai pemimpin di sektor MICE regional, serta posisi Singapura sebagai destinasi MICE unggulan.

ASEAN MICE Venue Award – Kategori Meeting Room mengapresiasi venue yang memenuhi standar ketat dalam aspek fasilitas, layanan, keselamatan, dan aksesibilitas. Pengakuan ini mencerminkan komitmen hotel dalam menghadirkan kualitas tinggi dan pengalaman meeting yang mulus.

Menanggapi pencapaian tersebut, Andrew Tan, General Manager, Grand Copthorne Waterfront, mengatakan: "ASEAN MICE Venue Award merupakan pengakuan atas dedikasi tim kami dalam menghadirkan pengalaman meeting yang luar biasa. Penghargaan ini mencerminkan standar tinggi yang telah diterapkan pada fasilitas, layanan, dan aktivitas operasional, serta menegaskan komitmen kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan pengalaman klien dan mitra."

Benedict Ng, Vice President, Operations, Asia Tenggara dan Amerika Utara, menambahkan:

"Dengan meraih penghargaan di bawah naungan ASEAN MICE Venue Standard, Grand Copthorne Waterfront kini berada di antara jajaran venue MICE yang paling tepercaya dan unggul di tingkat regional. Pencapaian ini mencerminkan keunggulan operasional kami, serta investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi guna mendukung ajang bisnis kelas dunia."

Penghargaan ini melanjutkan momentum pascarenovasi Grand Copthorne Waterfront senilai USD 40 juta yang rampung pada akhir 2023. Renovasi tersebut secara signifikan meningkatkan kapabilitas MICE Grand Copthorne Waterfront. Didukung fasilitas meeting dan event seluas 6.200 meter persegi—termasuk ruang rapat dengan pencahayaan alami serta tiga ballroom tanpa pilar seluas 1.385 meter persegi— Grand Copthorne Waterfront siap mendukung acara dengan format gabungan, tatap muka, maupun virtual. Menghadap Sungai Singapura, seluruh venue tersebut menawarkan suasana khas yang dipadukan dengan teknologi mutakhir dan fasilitas audio-visual kelas dunia sehingga ikut meningkatkan standar MICE regional dan memperkokoh posisi Singapura sebagai pusat MICE internasional terbaik.

