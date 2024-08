Great Place To Work Umumkan Daftar "Best Workplaces in Asia™" 2024 yang Mencerminkan Pengalaman Bekerja 6,9 Juta Karyawan

JAKARTA, Indonesia, 29 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- Hari ini, Great Place To Work® mengumumkan daftar Best Workplaces in Asia™ 2024. Daftar ini disusun dengan data survei konfidensial yang mencakup pengalaman bekerja sekitar 6,9 juta karyawan di Asia. Dalam survei tersebut, karyawan berbagi tentang pengalaman bekerja, terutama aspek kepercayaan, inovasi, nilai-nilai perusahaan, dan kepemimpinan. Peringkat ini kemudian disusun berdasarkan respons tersebut.

Proses evaluasi menilai seberapa baik upaya yang dijalankan sebuah perusahaan dalam mewujudkan For All™ workplace experience, yakni ketika seluruh karyawan merasa terlibat, terlepas dari jati diri dan jabatannya.

Perusahaan yang terdaftar dalam Best Workplaces in Asia™ 2024 memiliki lebih banyak karyawan yang memiliki pengalaman berkarier positif dibandingkan perusahan lain di Asia. Ketika membangun aspek kepercayaan yang lebih baik dengan karyawan, sebuah perusahaan lebih siap menghadapi disrupsi--termasuk AI generatif.

Dalam survei yang melibatkan lebih dari 7.000 karyawan di Asia dan Timur Tengah, Great Place To Work menemukan, kurang dari setengah jumlah karyawan ini (49%) mendapatkan pelatihan tentang risiko dan manfaat dari penggunaan AI di tempat kerja. Bahkan, hanya 46% responden mengaku telah mengikuti pelatihan tentang AI yang diadakan perusahaan tempat mereka bekerja.

Namun, pada perusahaan-perusahaan Best Workplaces™, 89% karyawan menilai perusahaannya mengapresiasi pihak-pihak yang mencoba hal-hal baru saat bekerja — 13% lebih tinggi dari 76% karyawan yang berpendapat serupa di Indonesia.

Ketika karyawan menilai perusahaannya mengapresiasi pihak-pihak yang mencoba hal-hal baru, 69% karyawan ini lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, bahkan 18% di antaranya berpeluang bekerja lebih keras — dua unsur utama dari budaya kerja yang cepat menyerap penggunaan AI.

"Selamat kepada perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam 'Best Workplaces in Asia'," ujar Michael C. Bush, CEO, Great Place To Work. "Perusahaan-perusahaan ini telah membuktikan, investasi SDM menghasilkan kinerja bisnis dan manfaat yang lebih baik bagi bumi."

"Pasar Asia Tenggara yang majemuk terus membuktikan daya tahan yang luar biasa di tengah tekanan global. Tahun ini, kami menyambut baik perusahaan-perusahaan 'Best Workplaces in Asia' yang terbukti mampu membangun resiliensi, serta berorientasi pada pertumbuhan ketika membangun dan mempertahankan budaya kerja yang baik.

Di antara 870 pemenang "Best Workplaces in Asia" di 15 negara, serta survei yang melibatkan 6,9 juta karyawan, perusahaan-perusahaan Best Workplaces selalu menciptakan tempat berkarier yang mendukung perkembangan setiap karyawan sehingga menjadi standar keunggulan baru di Asia," kata Evelyn Kwek, Managing Director, Great Place To Work® ASEAN & ANZ.

Daftar 30 perusahaan multinasional terbaik:

1. DHL Express

2. Hilton

3. Cisco

4. Hilti

5. Apparel Group

6. IHG

7. Teleperformance

8. AbbVie

9. Al Dabbagh Group

10. Gastronomica ME

11. Agilent Technologies

12. AstraZeneca

13. Stryker

14. Accenture

15. Protiviti

16. Chalhoub Group

17. HP

18. Medtronic

19. Capella

20. Cadence

21. Micron

22. Amgen

23. Syngenta

24. Ericsson

25. Maersk

26. Adobe

27. Mastercard

28. BDP International

29. Takeda

30. Salesforce

Daftar "Best Workplaces in Asia" selengkapnya tersedia lewat tautan berikut:

Best Workplaces in Asia™ 2024 List

Tentang Daftar "Best Workplaces in Asia" 2024

Great Place To Work menyusun daftar "Best Workplaces in Asia™" 2023 dengan menganalisis program pengembangan karier di berbagai perusahaan, serta menyurvei lebih dari 2,7 juta karyawan di berbagai negara yang tersebar di Asia dan Timur Tengah. Survei ini mencerminkan pengalaman kerja sekitar 6,9 juta karyawan di wilayah tersebut.

Sebagai persyaratan mengikuti proses penilaian, sebuah perusahaan harus tercantum dalam satu atau lebih daftar "Best Workplaces™" di Bahrain, Tiongkok Raya (termasuk Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Taiwan), India, Indonesia, Jepang, Kuwait, Oman, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, atau Vietnam pada 2023 atau awal 2024.

Peringkat perusahaan disusun berdasarkan tiga kategori: usaha kecil dan menengah (10-499 tenaga kerja); perusahaan besar (500+ tenaga kerja); dan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional juga dievaluasi atas upayanya dalam menciptakan tempat berkarier terbaik di berbagai negara di Asia. Perusahaan multinasional harus tercantum minimum dalam dua daftar tingkat nasional di Asia dan Timur Tengah, serta memiliki jumlah karyawan minimum 1.000 orang di seluruh dunia, dan minimum 40%, atau minimum 5.000 karyawan tersebut bekerja di luar negara yang menjadi lokasi kantor pusatnya.

