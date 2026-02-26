Great Place To Work® Umumkan Edisi Perdana "Best Workplaces™ in Malaysia 2026"
26 Feb, 2026, 19:12 WIB
KUALA LUMPUR, Malaysia, 26 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Great Place To Work® ASEAN & ANZ hari ini mengumumkan edisi perdana "Best Workplaces™ in Malaysia 2026". Untuk pertama kalinya, lembaga global yang mengaudit budaya tempat kerja tersebut memberikan pengakuan kepada sejumlah perusahaan unggulan di Malaysia berdasarkan umpan balik karyawan.
Peringkat edisi 2026 ini mencakup 20 perusahaan dari kategori usaha Kecil, Menengah, dan Besar yang berhasil membangun budaya kerja yang luar biasa, serta secara konsisten menghadirkan pengalaman kerja berbasiskan kepercayaan tinggi dari karyawan.
Peringkat tahun ini disusun berdasarkan masukan 45.000 karyawan yang mewakili aspirasi 95.000 pekerja di seluruh Malaysia. Dengan demikian, peringkat ini menjadikan salah satu studi tentang budaya tempat kerja yang paling komprehensif yang pernah dilakukan di negara tersebut.
"Kami sangat gembira meluncurkan daftar 'Best Workplaces' untuk pertama kalinya di Malaysia. Peluncuran daftar ini merupakan momen menarik bagi negara tersebut. Sejalan dengan langkah Malaysia untuk melanjutkan reformasi ekonomi dan ambisi pertumbuhan ekonomi, kalangan perusahaan harus memiliki tolok ukur dalam menarik dan mempertahankan talenta bermutu tinggi."
Evelyn Kwek, Managing Director, Great Place To Work® ASEAN & ANZ
Daftar "Best Workplaces™ in Malaysia 2026": Rincian Kategori
Perusahaan yang tercantum dalam daftar ini terbagi atas tiga kategori berdasarkan jumlah karyawan:
- Kecil: 30–99 karyawan
- Menengah: 100–999 karyawan
- Besar: 1.000 atau lebih karyawan
Beberapa perusahaan terkemuka yang tercantum dalam daftar tahun ini antara lain:
- Hilton (Kategori Perusahaan Besar)
- Cisco (Kategori Perusahaan Menengah)
- AbbVie Sdn Bhd (Kategori Perusahaan Kecil)
Daftar lengkap "Best Workplaces in Malaysia 2026" tersedia di:
Metodologi Ketat yang Berfokus pada Karyawan
Daftar "Best Workplaces in Malaysia 2026" disusun dengan menggunakan "Great Place To Work Trust Index™ Survey", standar global untuk mengukur budaya tempat kerja.
Pemeringkatan sepenuhnya didasarkan pada umpan balik karyawan sehingga mencerminkan kualitas serta konsistensi pengalaman kerja di seluruh jenjang organisasi. Great Place To Work menganalisis respons survei menurut berbagai kelompok demografis dan peran jabatan untuk menilai sejauh mana pengalaman kerja dirasakan secara adil dan merata. Pernyataan dalam survei diberikan bobot sesuai relevansinya guna menggambarkan unsur-unsur penting dari sebuah tempat kerja yang adil, inklusif, dan berbasiskan kepercayaan.
Menetapkan Standar Baru untuk Keunggulan Tempat Kerja di Malaysia
Sebagai edisi perdana "Best Workplaces" yang diluncurkan Great Place To Work di Malaysia, daftar tahun 2026 ini menetapkan tolok ukur baru pada level nasional bagi perusahaan yang berkomitmen membangun budaya kerja berbasiskan kepercayaan, respek, kebanggaan, dan kebersamaan.
Sejumlah perusahaan yang tercantum dalam daftar tahun ini menunjukkan bahwa budaya kerja yang kuat mendorong keterlibatan karyawan, daya tahan bisnis, dan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang.
Tentang Great Place To Work
Sebagai lembaga global yang menilai budaya tempat kerja, Great Place To Work berpengalaman selama 30 tahun dalam penelitian dan data untuk membantu setiap perusahaan menjadi tempat kerja yang hebat bagi semua. Platform eksklusif Great Place To Work mendukung perusahaan mengevaluasi pengalaman karyawan dengan tempat kerja teladan akan memperoleh pengakuan sebagai Great Place To Work Certified™ atau tercantum dalam daftar bergengsi "Best Workplaces". Ikuti Great Place To Work di LinkedIn, Facebook atau malaysia.greatplacetowork.com.sg untuk informasi lebih lanjut.
Narahubung Media
Lleufer Sinsua
Marketing Team Leader (ASEAN) Great Place To Work
E: [email protected]
M: +65 8661 0771
