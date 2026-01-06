Haikou Jajaki Berbagai Peluang Baru, Sejalan dengan Langkah Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan yang Kian Gencar Menerapkan Kebijakan Pintu Terbuka

HAIKOU, Tiongkok, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Radio, Televisi, dan Olahraga Haikou:

Sebagai salah satu sentra penting bagi Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP), Haikou semakin gencar menerapkan kebijakan pintu terbuka dan aktif berpartisipasi secara global melalui berbagai ajang internasional berskala besar, termasuk China International Travel Mart 2025, Hainan Provincial Tourism Development Conference 2025, dan International Performing Arts Capital Promotion Conference.

Ajang Global Melalui Pameran Tunggal — Keunggulan Haikou Ditampilkan ke Dunia

China International Travel Mart 2025, berlangsung di Hainan International Convention and Exhibition Center, mempertemukan otoritas industri pariwisata, maskapai penerbangan, serta pelaku industri pariwisata dari 101 negara dan wilayah. Melalui pameran inovatif dan pengalaman menarik, Haikou menampilkan ekosistem industri pariwisata yang dinamis, momentum pasar yang kuat, serta iklim usaha yang terbuka dan ramah bisnis, sehingga meninggalkan kesan positif bagi pihak pembeli dan pengunjung internasional.

Memanfaatkan keunggulan Hainan FTP, Haikou terus membangun iklim usaha yang sangat kompetitif dan semakin cepat berkembang sebagai pusat pariwisata dan konsumsi internasional. Berbagai sektor—mulai dari layanan belanja bebas bea hingga kegiatan budaya, olahraga, dan seni pertunjukan—telah berkembang secara terpadu untuk memperkaya lanskap pariwisata, didukung lingkungan pasar yang tertata dengan baik, aman, dan tepercaya.

Menyatukan Pasar Dalam dan Luar Negeri — Haikou Menjadi Platform Strategis

Di ajang Hainan Provincial Tourism Development Conference 2025 yang berlangsung di Haikou pada 23 Desember lalu, kota ini memaparkan rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pariwisata di Lingkar Ekonomi Haikou dan Koridor Ekonomi Selat Qiongzhou. Berbekal warisan budaya, fasilitas pameran, serta ajang olahraga berskala besar, Haikou mendorong inovasi terpadu melalui konsep "Pariwisata +", serta menarik investasi bermutu tinggi dari dalam dan luar negeri guna meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing.

Mulai dari Destinasi Seni Pertunjukan hingga Pusat Pertunjukan Internasional

Berkat kebijakan pelabuhan perdagangan bebas, Hainan kini menawarkan fasilitas bebas visa bagi wisatawan dari 86 negara, memperluas rute penerbangan internasional, serta meningkatkan layanan belanja bebas bea, termasuk untuk nilai belanja hingga RMB 100.000 dan opsi "beli dan ambil langsung di tempat". Dalam konteks ini, Haikou cepat berkembang menjadi pusat seni pertunjukan global. Konser dari artis ternama Tiongkok dan internasional, termasuk Kanye West dan Katy Perry, telah meningkatkan pamor kota ini di panggung global.

Ke depan, Haikou akan terus memanfaatkan keunggulan Hainan FTP dan mendukung perusahaan domestik yang ingin merambah pasar global, serta menarik semakin banyak perusahaan internasional untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor budaya dan pariwisata.

SOURCE Haikou Municipal Bureau of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports