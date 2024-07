Henry Zhang, Chairman & CEO, TUGE Technologies, Bahas Tren IoT Seluler di MWC 2024

SHANGHAI, 16 Juli 2024 /PRNewswire/ -- Di Mobile World Congress (MWC 2024) yang berlangsung in Shanghai, Henry Zhang, Chairman & CEO, TUGE Technologies, menyampaikan presentasi berjudul "Globalization of IoT Industry". Dia membahas arah perkembangan industri Internet of Things (IoT) seluler, serta mengulas inovasi TUGE dan aplikasinya di dunia riil yang memadukan kecerdasan buatan (AI) dan globalisasi.

Lewat presentasinya, Zhang berkata, "Globalisasi dan AI merupakan arah perkembangan IoT seluler."