Hitachi Mengajak Para Pemimpin Masa Depan di Asia untuk Bergabung dalam HYLI dengan Tema "Flow as One" demi Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

HYLI mengundang mahasiswa sarjana dan pascasarjana berprestasi dari delapan negara Asia — Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Jepang — untuk bergabung mendapatkan kesempatan pengalaman transformatif yang mencakup kolaborasi lintasnegara, pelatihan kepemimpinan, serta dialog bersama para tokoh berpengaruh dari kalangan pemerintahan, bisnis, akademik, dan nirlaba.

Pada 2026, mengusung tema "FLOW AS ONE: Shaping What's Next for a Sustainable Future", HYLI akan berlangsung pada 24–29 Mei 2026 di Cebu City, Filipina — kota yang dikenal sebagai pusat inovasi, warisan budaya, dan keindahan alam. Tema ini menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi untuk melahirkan ide-ide dan solusi baru guna menjawab tantangan besar di dunia modern, seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, pertumbuhan yang adil, dan pengelolaan sumber daya.

Sejak diluncurkan pada 1996, HYLI terus menyoroti peran penting generasi muda dan teknologi dalam mendorong kemajuan sosial. Melalui inovasi yang berorientasi pada tujuan, Hitachi berkomitmen mencari solusi untuk tantangan global dengan memadukan praktik terbaik dan wawasan kemanusiaan. HYLI melanjutkan misi ini dengan memupuk calon pemimpin masa depan yang mampu menjembatani bangsa, berbagi gagasan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Mahasiswa terpilih akan bergabung dalam forum bersama para ahli, melakukan kunjungan lapangan, mengikuti lokakarya interaktif, dan terlibat dalam pertukaran budaya. Puncak kegiatan mencakup sesi presentasi kelompok mengenai solusi nyata terhadap isu keberlanjutan global.

Para peserta dari ajang sebelumnya juga mengungkapkan manfaat besar dari HYLI. Gio Almonte dari Filipina, delegasi HYLI 2024, menyampaikan, "HYLI membantu saya mempelajari solusi global dari perspektif regional dan nasional." Sementara, Kumanan N Govaichelvan dari Malaysia, peserta edisi 2022, berkata, "Setelah berpartisipasi dalam HYLI, saya menyadari bahwa dunia sebenarnya lebih kooperatif ketimbang yang dibayangkan. Berbagai orang dari latar belakang budaya dan politik yang berbeda-beda dapat bekerja sama menghadapi tantangan bersama. Hal tersebut memengaruhi cara saya memimpin hingga kini."

Tahap pendaftaran kini dibuka bagi mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang memiliki potensi kepemimpinan, prestasi akademik, kemampuan komunikasi, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan dampak sosial. Setiap negara akan diwakili empat delegasi. Seluruh biaya perjalanan, akomodasi, serta partisipasi akan ditanggung Hitachi.

Peserta yang lolos seleksi awal akan diwawancarai Hitachi pada Januari 2026. Mahasiswa terpilih lalu akan mengikuti sesi prakonferensi dan bimbingan daring mulai Februari, sebelum acara utama digelar pada Mei.

Mahasiswa sarjana dan pascasarjana dapat melakukan registrasi lewat https://forms.gle/EjMdZQgjFSsJr8uv8. Formulir registrasi juga tersedia di situs resmi HYLI: https://hitachi.asia/hyli/2026. Para mahasiswa harus melakukan registrasi terlebih dulu.

Melalui HYLI, Hitachi berkomitmen menginspirasi, menghubungkan, dan membekali pemimpin masa depan sekaligus mengasah kemampuan mereka dalam memimpin dan menyatukan berbagai pandangan dalam lingkungan multikultural demi mencapai tujuan bersama.

