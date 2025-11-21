HNWF2025 Manfaatkan Akar Budaya untuk Mempererat Kolaborasi ASEAN-Hainan FTP

Di acara Hainan Free Trade Port–ASEAN Investment Summit yang berlangsung pada 16 November, delapan perusahaan dan institusi Hainan meresmikan nota kesepahaman bersama mitra-mitra di Malaysia, mencakup sektor pariwisata di pasar luar negeri, bioteknologi, konsultasi hukum, makanan, serta penelitian bahasa dan budaya. Inisiatif baru ini akan mendorong kerja sama regional antara Hainan dan ASEAN. Hainan International Arbitration Court juga mengambil langkah "go global" dengan meresmikan kerja sama dengan Malaysia Hainan Chamber of Commerce. Langkah tersebut menunjukkan respons Hainan untuk memenuhi kebutuhan investor asing dari sisi perlindungan hukum—"melindungi investasi", ujar Dato' Ricky Tan Seng Cheong, Ketua Panitia Penyelenggara konferensi tersebut. Perwakilan Qiongtai Normal University di Hainan menyatakan bahwa kerja sama dengan Federation of Hainan Associations Malaysia akan membantu generasi muda Malaysia yang merupakan warga keturunan Hainan untuk kembali ke kampung halaman, serta mempelajari bahasa dan budaya tradisional Hainan. Lebih lagi, kerja sama ini juga akan mendorong pertukaran pelajar ke Malaysia. Dengan demikian, generasi muda dapat berperan sebagai duta budaya yang menghubungkan Tiongkok dan ASEAN.

Selain itu, sejumlah merek kuliner dan restoran khas Hainan turut hadir dalam konferensi ini untuk menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan sekaligus mempererat hubungan dengan komunitas Hainan di seluruh dunia.

Pada 18 Desember 2025, Hainan akan memasuki era keterbukaan yang lebih besar dengan meluncurkan sistem kepabeanan khusus di seluruh pulau. HNWF2025, berlangsung sekitar satu bulan sebelum peluncuran kebijakan baru tersebut, serta mencerminkan manfaat kebijakan Hainan FTP, menjadi saluran penting bagi Hainan untuk memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan kerja sama dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN lain. Para delegasi turut memanfaatkan momentum ini untuk memperluas kolaborasi Hainan–ASEAN, menyinergikan sumber daya bisnis masyarakat Hainan di dalam dan luar negeri, serta mempercepat penyelarasan industri dan implementasi proyek yang telah menjadi kesepakatan bersama.

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)