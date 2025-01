Identitas Digital Nasional yang Saling Kompatibel Sangat Berperan dalam Pemberantasan Aksi Penipuan Daring dan Lintaswilayah yang Kian Marak

Forum ini, digelar bersamaan dengan 5th ASEAN Digital Ministers' Meeting, menghadirkan sejumlah sosok berpengaruh dan perumus kebijakan untuk membahas solusi praktis yang meningkatkan keamanan digital dan memupuk kolaborasi.

Sejumlah pembicara yang tampil di acara ini:

YM Zhang Yunming , Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi, Tiongkok

, Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi, Tiongkok YM Prasert Jantararuangtong , Wakil Perdana Menteri Thailand, dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand

, Wakil Perdana Menteri Thailand, dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand YM Dr. Kao Kim Hourn , Sekretaris Jenderal ASEAN

Dalam sesi dialog bertajuk "Menciptakan Masa Depan Digital yang Ramah Lingkungan", TS Wong menyoroti dampak finansial dan sosial akibat aksi penipuan daring.

Maraknya Ancaman Kejahatan Digital di ASEAN

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan kerugian finansial senilai US$ 37 miliar akibat aksi penipuan yang menyasar berbagai korban di Asia Timur dan Tenggara sepanjang 2023. Menurut Menteri Digital Malaysia Gobind Singh Deo, nilai kerugian yang ditelan Malaysia mencapai RM 3,18 miliar (US$ 700 juta) akibat aksi penipuan daring yang menyasar lebih dari 95.800 korban pada periode 2021-April 2024.

Peran MYEG dalam Kolaborasi ASEAN

Sebagai salah satu anggota utama ASEAN-BAC Malaysia Circle (ABMC), MYEG berkomitmen meningkatkan inisiatif regional yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan digital. Wong juga menekankan dedikasi MYEG dalam membina kemitraan lintaswilayah, serta memperjuangkan identitas digital yang saling kompatibel (interoperable) guna memperkuat ekosistem digital ASEAN.

Mengapa Identitas Digital yang Saling Kompatibel Sangat Penting bagi ASEAN

"Proses verifikasi," papar Wong. "Banyak negara yang mengikuti forum ini, termasuk Tiongkok, Malaysia, Singapura, dan Thailand, telah atau sedang menerbitkan Identitas Digital Nasional. Jika negara-negara mengakui dan mendukung verifikasi identitas digital di masing-masing wilayahnya secara seketika (real-time), kita bisa mengidentifikasi pengguna internet dengan akurat, terlepas dari video deepfake yang kian realistis," jelas Wong.

Dia juga menguraikan sejumlah manfaat dari identitas digital yang saling kompatibel:

Verifikasi identitas lintaswilayah secara seketika untuk mencegah dan mengenali pelaku aksi penipuan.

Aspek kepercayaan yang lebih baik dalam transaksi digital, mendukung aktivitas ekonomi yang semakin aman.

Mendukung ekonomi digital, meningkatkan kolaborasi dan keyakinan konsumen.

Mendorong Inovasi Teknologi Blockchain

Dengan layer-1 public blockchain, Zetrix, MYEG menempuh langkah penting untuk mewujudkan interoperabilitas lintaswilayah melalui kemitraan eksklusif yang terintegrasi dengan infrastruktur blockchain nasional Tiongkok, Astron-Xinghuo BIF.

Kolaborasi ini memfasilitasi penerbitan Identitas digital ZID sebagai Web3 Verifiable Credentials (VCs). Maka, para pengguna individu dan pelaku bisnis di Tiongkok bisa mendigitalisasi identitas digital atau izin usaha. Identitas digital yang antiperusakan (tamper-proof) ini menjadi sebuah terobosan yang menyatukan interoperabilitas identitas digital.

Membangun Basis untuk Masa Depan Digital yang Aman

Menyambut peran Malaysia sebagai ketua bergilir ASEAN pada 2025, MYEG selalu mendorong inovasi dan memupuk kepercayaan dalam ekonomi digital regional. Dengan identitas digital yang saling kompatibel dan teknologi blockchain, MYEG ingin membantu transformasi digital negara-negara ASEAN sekaligus melindungi warga negara terhadap maraknya aksi kejahatan siber.

Tentang MY E.G. Services Berhad ("MYEG")

MYEG adalah perusahaan layanan digital terkemuka di Malaysia. Mulai beroperasi pada 2000 sebagai penyedia layanan e-government, MYEG terus mendorong perubahan teknologi di Malaysia, serta menghadirkan berbagai jenis inovasi lengkap, mulai dari layanan pemerintah hingga layanan komersial yang mencakup sejumlah bidang, termasuk imigrasi, otomotif dan jasa keuangan. Berkomitmen memimpin revolusi digital di dunia, MYEG memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan segala aspek kehidupan, serta aktif memperluas tingkat penggunaan blockchain dengan platform Layer 1, Zetrix. Di luar negara asalnya, MYEG juga menjangkau pasar-pasar utama lain, seperti Tiongkok, Filipina, dan Hong Kong. Informasi lebih lanjut: https://www.myeg.com.my/

Tentang Zetrix

Zetrix adalah layer-1 public blockchain yang memfasilitasi kontrak pintar, serta memberikan privasi, keamanan, dan skalabilitas. Infrastruktur kriptografi Zetrix dapat digunakan di berbagai industri, serta menghubungkan pihak pemerintah, pelaku bisnis, dan warga negara dengan ekonomi berbasiskan blockchain. Dikembangkan oleh MY E.G. Services Bhd, integrasi lintaswilayah dan cross-chain dengan Tiongkok mendukung peran Zetrix sebagai blockchain gateway yang memfasilitasi bisnis global dengan menyediakan komponen penting untuk layanan Web3, seperti Blockchain-based Identifiers (BID) dan Verifiable Credentials (VC). Informasi lebih lanjut: https://www.zetrix.com/

