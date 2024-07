Incheon Pentaport Rock Festival Lansir Program Acara, termasuk "Pentaport Showcase" untuk Ekspansi Global

Merayakan hari jadi ke-19, Pentaport akan mempersembahkan penampilan dan pertunjukan dari 58 artis top, termasuk "Penta Super Rookie" yang membina bakat-bakat musik rock, serta "Pentaport Live Club Party".

Sejak 2013, "Penta Super Rookie" telah mendukung grup rock baru. Setiap tahun, enam finalis ajang ini tampil di Pentaport dan meraih hadiah tunai. Sementara, pemenang utama tampil di sejumlah festival internasional.

Para pemenang "Penta Super Rookie" sebelumnya termasuk JANNABI, THE FIX, SE SO NEON, The Vane, The Poles, dan Dabda. Artis-artis ini telah tampil di berbagai festival dan disambut hangat. Tahun ini, 522 tim akan bersaing, dan DAYANGSUNG menjadi pemenang utama, sedangkan ASADAl meraih penghargaan emas, Moher meraih perak, serta Lif, OurR, dan Far East Asian Tigers meraih perunggu.

Salah satu grup yang mendapat sorotan tahun ini adalah JANNABI, kembali tampil setelah satu dekade lalu menjalani debut di "Penta Super Rookie" pada 2014.

Incheon City menjadi tuan rumah Pentaport, sedangkan Incheon Tourism Organization dan Kyeonggi Ilbo menjadi pihak penyelenggara kegiatan. Pentaport juga telah mendapat pengakuan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan sebagai bagian dari "Global Festival Support Project" serta "2024-2025 Culture Tourism Festival".

"Pentaport Showcase" akan mendukung aspirasi artis internasional Korea dan mengundang pakar industri dari Hong Kong SAR, Jepang, Filipina, dan Taiwan. Para perwakilan Warner Music Japan, Sony Music Entertainment Japan, dan label rekaman ternama lain juga akan menghadiri ajang tersebut.

Di sisi lain, Pentaport menampilkan program kerja sama dengan AXEAN Festival dan FireBall Fest. Grup musik terkemuka asal Malaysia "Golden Mammoth" dan grup papan atas Taiwan "Fire EX." akan tampil tahun ini. Lebih lagi, Artist Lounge akan mengadakan program networking bagi artis dan pemimpin industri, diadakan oleh "SXSWSYDNEY", festival kebudayaan yang berlangsung di Sydney, Australia, pada 14 Oktober 2024.

Ajang ini juga menggelar "Pentaport Live Club Party" yang memfasilitasi berbagai artis untuk mengeksplorasi live club menarik di Incheon. Sesi tersebut, digelar enam kali di enam live club hingga 20 Agustus, menghadirkan suasana unik dan budaya pertunjukan musik langsung di setiap lokasi.

Informasi lebih lanjut tersedia di http://www.pentaport.co.kr dan akun media sosial Pentaport.

SOURCE Incheon Pentaport Organizing Committee