Inspur Pamerkan Solusi Modular Prefabrikasi di Ajang Indonesia Data Center Summit, Dorong Perkembangan Infrastruktur Digital di Pasar Lokal

Ekonomi digital Indonesia berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Mordor Intelligence, nilai pasar pusat data di Indonesia diperkirakan mencapai USD 3,09 miliar pada 2030. Tumpukan antara permintaan pasar yang tumbuh cepat dan arah kebijakan yang semakin ketat, menuntut standar yang lebih tinggi terkait efisiensi energi, kecepatan pembangunan, dan biaya operasional dan pemeliharaan untuk pusat data.

Menghadapi tantangan tersebut, Inspur menampilkan solusi modular prefabrikasi untuk pusat data. Solusi ini memadukan teknologi "air-liquid hybrid cooling" yang efisien dengan desain modular, mampu mengurangi jadwal konstruksi tradisional, dari 18-24 bulan menjadi 4-6 bulan, serta menurunkan konsumsi energi keseluruhan sebesar 15% hingga 20%. Selain itu, dengan mengintegrasikan platform manajemen efisiensi AI, solusi ini memungkinkan manajemen pintar penuh alur dari perencanaan, pembangunan hingga operasional dan pemeliharaan, secara efektif meningkatkan keandalan sistem dan efisiensi operasional, sekaligus menawarkan pilihan baru infrastruktur daya komputasi berkelanjutan dan tangkas bagi pelanggan lokal.

Selama pameran, Inspur melakukan komunikasi mendalam dengan operator pusat data lokal seperti BDx, SM+, Area 31, serta mitra industri termasuk Prima, STP, dan Euroklimat, untuk bersama mendiskusikan tren pembangunan pusat data dan praktik inovatif konservasi energi. Untuk memperdalam kerjasama lebih lanjut, Inspur telah membentuk mekanisme komunikasi jangka panjang dengan lembaga seperti Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), dengan fokus bersama pada pembangunan standar industri dan pendalaman sinergi industri, untuk mendorong perkembangan sehat ekosistem pusat data lokal.

Pejabat Utama PT Inspur Technology Indonesia menyatakan: "Dengan berpartisipasi di IIDCC, kami mempelajari potensi masif di pasar pusat data Asia Tenggara. Setelah bertemu dan berdiskusi dengan para klien serta asosiasi industri, kami kini semakin memahami kebutuhan pasar regional sehingga menjadi dasar yang baik untuk menjalin kerja sama. Pada masa depan, Inspur akan terus menyempurnakan produk dan layanan agar lebih sesuai dengan karakteristik pasar Asia Tenggara, serta berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi digital di kawasan ini."

SOURCE Inspur