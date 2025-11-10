iQIYI International Gelar "iJOY 2026 Thailand" di Bangkok, Paparkan Strategi Konten Tahunan dan Kolaborasi Internasional Baru

Dalam sambutannya, Yang Xianghua, President, iQIYI Movie dan Overseas Business Group, menyampaikan bahwa iQIYI Thailand telah berkembang pesat, baik dari sisi jumlah pelanggan dan pendapatan sepanjang 2025. Dengan demikian, Thailand menjadikan pasar luar negeri dengan pendapatan tertinggi bagi iQIYI. Selama 2025, lebih dari 40 drama Thailand telah tayang di iQIYI, sebagian besar merupakan produksi orisinal. Pada 2026, iQIYI berencana meningkatkan investasi di Thailand dan melipatgandakan jumlah drama orisinal lokal, serta memperluas program "iQIYI Starship" untuk membawa artis Tiongkok dan Thailand ke pasar internasional melalui kerja sama dengan studio-studio ternama.

Di acara tersebut, iQIYI mengumumkan daftar "C-Drama" unggulan untuk 2026, termasuk: "The Legend of Rosy Clouds," "How Dare You!?", "Fate Chooses You," "Southern Anecdote", "Overdo", dan "Chasing Jade". Program drama tersebut mencakup berbagai genre, mulai dari kisah fantasi sejarah, romansa, hingga petualangan dan misteri. Salah satu drama yang paling dinantikan penggemar adalah "Fate Chooses You", disutradarai oleh Guo Hu dan dibintangi Ren Jialun serta Wang Herun. Drama ini mengisahkan cinta fantasi antara roh prajurit terkutuk dan seorang kultivator yang tengah menebus kesalahannya. Sementara, "How Dare You!?", dibintangi Wang Churan dan Cheng Lei, diadaptasi dari novel populer karya Qi Yingjun, memadukan tema perjalanan waktu dan kehidupan modern dengan latar perkantoran.

Sebagai drama unggulan terbaru iQIYI Heartbeat Theater, "Speed and Love" dibintangi Esther Yu, He Yu, dan Mike Wu. Ketiga bintang ini turut hadir di panggung acara untuk mempromosikan drama ini sekaligus mempromosikan program "Double 11 iQIYI International". Drama ini mengisahkan dunia balap dan perjalanan pribadi para tokohnya, serta mengangkat tema kepercayaan, ambisi, dan pencarian jati diri.

Li Kaichen, Vice President, iQIYI, serta Head. APAC and MENA, resmi mengumumkan Esther Yu sebagai Global Ambassador iQIYI International yang baru, melanjutkan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Bai Lu dan Chen Zheyuan. Sebagai bagian dari "iQIYI Starship Program", Esther Yu akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lintasnegara untuk memperluas jangkauan global konten berbahasa Mandarin, termasuk di Tiongkok dan Thailand.

Untuk konten lokal, iQIYI juga mengumumkan daftar serial Thailand untuk 2026, bekerja sama dengan sejumlah studio terkemuka seperti GMMTV, Mandee Work, Idol Factory, dan Copy A Bangkok. Beberapa judul drama yang diumumkan antara lain "Burnout Syndrome", "Duang with You", "Peach Lover", dan serial "4 Elements". Serial "Interminable" juga resmi tayang perdana pada 7 November. Selain itu, para pemeran dan tim produksi dari "Unknown Lovers", "Lust", "GELBOYS 2", "Identity Zero", dan "188 Series" turut hadir untuk memperkenalkan karya mereka dan berbagi cerita di balik layar.

Salah satu sorotan utama di acara ini adalah "Running Man Thailand", hasil kolaborasi antara iQIYI dan SBS Studio Prism dari Korea. Acara tersebut menampilkan tujuh pesohor populer asal Thailand— Daou, Nunew, Phuak, Oat Pramote, Ink Waruntorn, Jeff Satur, dan Tay Tawan — sebagai pemeran utama. Proses syuting dijadwalkan pada akhir 2025, sedangkan penayangan perdana pada 2026. Kehadiran para pemeran dan produser di panggung acara menegaskan ekspansi iQIYI dalam segmen hiburan internasional.

Melalui iJOY 2026 Thailand, iQIYI menegaskan kembali komitmen untuk inovasi, kolaborasi lintasnegara, dan pengembangan ekosistem hiburan Asia, serta memperluas pengaruh konten berbahasa Mandarin di pasar global.

