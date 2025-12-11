iQIYI Scream Night 2025 Rayakan Keunggulan Kreatif dan Momentum Industri

Sejak diluncurkan, iQIYI Scream Night telah berkembang sebagai barometer industri hiburan. Memasuki tahun ke-11, acara ini mengapresiasi karya produksi dan talenta terbaik sepanjang tahun, serta menghubungkan kreator secara langsung dengan para penonton.

Tahun ini, skala acara semakin luas dengan "iQIYI Scream Carnival" selama dua hari di Galaxy International Convention Center Forecourt Area. Festival ini menampilkan pertunjukan langsung dan berbagai showcase, memberikan pengalaman interaktif dan menarik bagi para penggemar di luar acara utama.

Mengapresiasi Keunggulan Kreatif

Di kategori drama, "Thriving Land" meraih gelar "Drama Terbaik Tahun Ini", sedangkan "Rose Finch" memperoleh gelar "Drama Pendek Terbaik Tahun Ini". Pendiri dan CEO iQIYI Yu GONG serta Chief Content Officer Xiaohui WANG bersama penulis naskah Heping LIU memberikan apresiasi kepada enam drama orisinal yang berhasil melampaui indeks popularitas 10.000 – standar iQIYI untuk kategori blockbuster. Proses pemilihan menggunakan sistem baru yang mencakup evaluasi empat jenjang. Sistem ini menghasilkan rekomendasi konten premium bagi pengguna.

Untuk kategori variety show, "The King of Stand-up Comedy 2" meraih gelar "Program Berpengaruh Tahun Ini", sedangkan "HAHAHAHAHA 5", "The Blooming Journey 2", dan "Become a Farmer 3" sukses memperoleh gelar "Variety Show Terbaik Tahun Ini".

"The Shadow's Edge" dinobatkan sebagai "Film Terbaik Tahun Ini", diakui sebagai film aksi kriminal Tiongkok dengan rating tertinggi dalam satu dekade terakhir. Tujuh gelar lain juga diberikan iQIYI untuk kategori keunggulan global, serta apresiasi akting yang melibatkan penonton.

Menonjolkan inovasi teknologi, film karya sutradara Youxue CHEN berjudul "Under the Fireworks Lies My Home" menjadi pemenang dalam Kompetisi Film Pendek AI pertama iQIYI – sebuah inisiatif yang digelar ByteDance dan Google untuk mengintegrasikan AI generatif dalam proses narasi.

Acara ini juga menampilkan karakter virtual terpopuler dari "Taodou World" milik iQIYI, fitur berbasiskan AI yang mendukung interaksi real-time dengan lebih dari 1.000 karakter dari berbagai program iQIYI.

Memperluas Kemitraan Strategis

Setelah acara ini selesai, tepatnya pada 9 Desember, iQIYI dan Galaxy Arena mengumumkan perpanjangan kemitraan strategis selama tiga tahun. Perjanjian ini mempererat kolaborasi dalam penyelenggaraan acara berskala besar, variety show, serta produksi film dan televisi. Kemitraan tersebut mendukung status Makau sebagai "Kota Seni Pertunjukan" sekaligus memperkuat jangkauan iQIYI di sektor hiburan.

Narahubung:

iQIYI Press

[email protected]

SOURCE iQIYI Inc.