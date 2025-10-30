JETOUR T1 i-DM Hadir di Filipina, Pimpin Tren "Smart Hybrid"

Dengan tema "Future Meets the Past", acara peluncuran T1 i-DM menampilkan perpaduan antara warisan budaya Filipina dan teknologi masa depan. Diiringi tarian tradisional dan musik modern, JETOUR T1 i-DM diperkenalkan kepada publik. Di zona pameran VR bertajuk "Drive Through the Philippines", para peserta acara dapat menjelajahi tempat-tempat ikonik di Filipina secara virtual, serta merasakan performa cerdas T1 i-DM secara interaktif.

Desain T1 i-DM tampil menarik berkat lampu depan berbentuk empat daun dan horizon light bar di bagian depan. Interior mobil ini memadukan ketangguhan dan kenyamanan premium melalui sentuhan desain elegan, jahitan halus, kontur yang mengalir, dan material lembut bermutu tinggi di seluruh kabin.

Dalam acara tersebut, Ke Chuandeng, President, JETOUR International, berkata: "Sistem hybrid T1 i-DM menjawab dua kebutuhan pengguna — efisiensi BBM dan sensasi berkendara mobil listrik (EV). Maka, T1 i-DM menjadi pilihan ideal yang menyeimbangkan kenyamanan perjalanan harian dan keseruan petualangan akhir pekan."

T1 i-DM dibekali sistem hybrid khusus yang dilengkapi mesin dengan efisiensi termal 44,5% — terbaik di industri. Didukung sistem transmisi khusus mesin hybrid, T1 i-DM mencatat konsumsi BBM hanya 1,08L/100 km, bahkan tetap efisien ketika kondisi baterai menurun, yakni mencapai 5,89L/100 km. Untuk penggunaan harian, T1 i-DM beroperasi dengan tenaga listrik murni sehingga pengalaman berkendara yang halus, senyap, dan serupa seperti EV.

Peluncuran T1 i-DM menjadi momen penting bagi JETOUR yang tengah memperkuat strategi pengembangan produk energi baru. Ke depan, JETOUR akan terus memperluas portofolio teknologi hybrid dan menghadirkan lebih banyak produk inovatif guna mempercepat transisi menuju mobilitas ramah lingkungan. JETOUR menargetkan posisi sebagai "Merek SUV Hybrid Off-road Terkemuka di Dunia."

SOURCE Jetour