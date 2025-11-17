Johnson Controls dan Thamrin Nine Menyelesaikan Proyek Teknologi Hijau di Gedung Tertinggi di Belahan Bumi Selatan, Menghemat Penggunaan Energi hingga 30%

Sebagai bagian dari proyek ini, Johnson Controls menyediakan layanan desain dan implementasi sistem pendingin (chiller plant), rekayasa, serta sistem otomasi gedung untuk dua gedung pencakar langit di Thamrin Nine — Autograph Tower, gedung tertinggi di Belahan Bumi Selatan setinggi 382,9 meter, dan Luminary Tower. Dengan sistem bangunan yang telah terpasang sepenuhnya di kedua menara, Johnson Controls akan terus memberikan layanan dan melakukan pemeliharaan perangkat untuk menjaga efisiensi jangka panjang, kenyamanan, dan masa pakai peralatan yang optimal.

Teknologi Bangunan Cerdas untuk Ikon Perkotaan Masa Depan

Johnson Controls merancang, menyediakan, dan memasang solusi gedung terintegrasi dengan performa tinggi sesuai dengan kebutuhan kompleks Thamrin Nine. Proyek kerja sama ini merupakan proyek pertama Johnson Controls di Indonesia yang mengoptimalisasi sistem pendingin. Lewat proyek ini, Johnson Controls menghadirkan sistem pendingin yang bekerja lebih cerdas melalui teknologi canggih dan efisiensi operasional. Melalui manajemen proyek turnkey yang mencakup desain, implementasi, dan integrasi di seluruh sistem, Johnson Controls mampu memberikan penghematan energi dan biaya yang signifikan. Hal ini meliputi:

Sistem pendingin YORK® berkapasitas 3.100 ton untuk Autograph Tower, memenuhi sertifikasi Green Mark Platinum dengan efisiensi di bawah 0,58 kW/TR . Sistem ini membantu mengurangi penggunaan energi hingga 30 persen, mendukung biaya operasional yang lebih rendah sekaligus menjaga kenyamanan di seluruh gedung.

. Sistem ini membantu mengurangi penggunaan energi hingga 30 persen, mendukung biaya operasional yang lebih rendah sekaligus menjaga kenyamanan di seluruh gedung. Tiga unit chiller YORK berkapasitas 300 TR yang terhubung dengan Energy Management System (EMS) untuk mengoptimalkan kinerja pendinginan dan menekan kebutuhan energi di Luminary Tower, yang menaungi tiga properti perhotelan.

untuk mengoptimalkan kinerja pendinginan dan menekan kebutuhan energi di Luminary Tower, yang menaungi tiga properti perhotelan. Air Handling Unit (AHU) dan Fan Coil Unit (FCU) yang dirancang khusus untuk beragam zona komersial, ritel, residensial, dan perhotelan.

untuk beragam zona komersial, ritel, residensial, dan perhotelan. Analisis canggih dan pemantauan real-time berbasiskan Metasys Building Management System, membantu tim pengelola mendeteksi dan mengatasi masalah sebelum gangguan terjadi, meningkatkan keandalan dan menekan biaya pemeliharaan.

"Proyek ini menjadi perkembangan penting dalam pembangunan perkotaan di Jakarta," ujar Michael Wiener, Design Director, Thamrin Nine. "Kami ingin mengubah cara masyarakat bekerja, beraktivitas, dan menjalani hidup di Jakarta — menciptakan destinasi terpadu yang berskala besar, nyaman, dan menjaga kelestarian alam. Johnson Controls merupakan mitra ideal yang ikut mewujudkan visi tersebut dan menjaga performa bangunan tetap optimal."

"Kemitraan kami dengan Thamrin Nine menunjukkan bagaimana rekayasa berwawasan masa depan dan optimalisasi digital tidak hanya dapat menghasilkan bangunan ikonis, tetapi juga kota yang lebih hijau dan cerdas. Dengan mengintegrasikan teknologi bangunan canggih, kami menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih sehat dan berkelanjutan yang mengurangi biaya operasional, menurunkan emisi karbon, dan meningkatkan kesejahteraan penghuni," tambah Wibawa Jati Kusuma, General Manager, Malaysia & Indonesia, Johnson Controls. "Dengan layanan dan dukungan yang berkelanjutan, kami berkomitmen untuk membantu Thamrin Nine mempertahankan kinerja yang optimal dan menetapkan langkah untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia."

Model Pembangunan Berkelanjutan untuk Kawasan ASEAN

Kemitraan bersama Thamrin Nine memperkuat reputasi Johnson Controls selama 140 tahun dalam teknologi gedung pintar dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari portofolio proyek Johnson Controls yang mengutamakan isu keberlanjutan di Asia Tenggara, termasuk:

Mactan-Cebu International Airport Authority (Filipina) – meningkatkan efisiensi operasional melalui Metasys Building Management System Johnson Controls.

(Filipina) – meningkatkan efisiensi operasional melalui Johnson Controls. Graha CIMB Niaga Building (Indonesia) – memodernisasi sistem HVAC untuk efisiensi energi dan kenyamanan penyewa gedung.

(Indonesia) – memodernisasi sistem HVAC untuk efisiensi energi dan kenyamanan penyewa gedung. Ng Teng Fong General Hospital (Singapura) – platform digital OpenBlue yang menghemat biaya energi senilai jutaan dolar sekaligus meningkatkan layanan pasien.

(Singapura) – platform digital OpenBlue yang menghemat biaya energi senilai jutaan dolar sekaligus meningkatkan layanan pasien. City-Centre Development (Singapura) – segera menurunkan sekitar 88.000 ton emisi CO₂ dalam 15 tahun melalui model Energy Performance Contracting (EPC) dan Cooling-as-a-Service (CaaS).

Teknologi dan pendekatan yang telah terbukti ini, yang diadaptasi untuk konteks Jakarta, mendukung visi Nol Emisi Bersih Indonesia pada tahun 2060—menunjukkan bagaimana keahlian global dapat mengatasi tantangan lingkungan lokal dalam skala besar. Merayakan hari jadinya yang ke-140 pada tahun 2025, Johnson Controls terus mendefinisikan ulang kinerja bangunan, mendorong era baru bagi bangunan komersial, mentransformasi industri, dan mendukung misi pelanggannya.

Tentang Johnson Controls:

Di Johnson Controls (NYSE:JCI), kami mentransformasi lingkungan tempat orang tinggal, bekerja, belajar, dan bermain. Sebagai pemimpin global dalam bangunan cerdas, sehat, dan berkelanjutan, misi kami adalah menata ulang kinerja bangunan untuk melayani manusia, tempat, dan planet ini.

Berlandaskan sejarah inovasi yang membanggakan selama 140 tahun, kami menghadirkan rancangan masa depan bagi berbagai industri seperti layanan kesehatan, sekolah, pusat data, bandara, stadion, manufaktur, dan lainnya melalui OpenBlue, penawaran sistem digital komprehensif kami.

Saat ini, Johnson Controls menawarkan portofolio teknologi dan perangkat lunak bangunan terbesar di dunia serta solusi layanan dari beberapa nama merek paling tepercaya di industri ini.

Informasi selengkapnya tersedia di johnsoncontrols.com dan akun media sosial @Johnsoncontrols.

Tentang Thamrin Nine:

Thamrin Nine adalah superblok kelas dunia yang terletak di jantung kota Jakarta. Sebagai pengembangan pertama di kelasnya, Thamrin Nine dengan mulus mengintegrasikan ruang perkantoran Grade-A di gedung-gedung tertinggi di Indonesia, Autograph Tower dan Luminary Tower; hunian mewah, Le Parc; kawasan ritel yang semarak, Agora Mall; layanan perhotelan bintang lima, termasuk Pan Pacific Jakarta dan PARKROYAL Hotel & Serviced Suites Jakarta; dan anjungan dek observasi tertinggi di Indonesia, UP at Thamrin Nine. Dirancang sebagai kota di dalam kota, Thamrin Nine mendefinisikan ulang kehidupan urban di Indonesia dengan arsitektur mutakhir dan pengalaman visionernya.

