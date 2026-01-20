Jungheinrich Luncurkan Merek Baru yang Mengutamakan Nilai Tambah, "AntOn by Jungheinrich", di Asia Pasifik

AntOn by Jungheinrich memiliki keandalan yang telah teruji, didukung standar keselamatan kerja Jerman serta keahlian testing kelas dunia. Di seluruh Asia Pasifik, program keberlanjutan dan modernisasi armada logistik mempercepat peralihan menuju peralatan material handling bertenaga listrik. Tren ini juga mendorong permintaan solusi lithium-ion yang menyeimbangkan kinerja, efisiensi, dan total biaya kepemilikan.

Portofolio produk AntOn tahap awal mencakup forklif elektrik CBH 2.0 serta CBM 2.5, 3.0, dan varian 3.5 ton dengan kapasitas beban masing-masing 2.000 kg, 2.500 kg, 3.000 kg, dan 3.500 kg, serta kecepatan hingga 17 km/jam. Forklif elektrik ini menggunakan baterai lithium-ion canggih untuk pengisian daya cepat dan waktu operasional yang lebih lama, masa pakai yang awet, serta perawatan minimal—mewujudkan proses material handling yang andal dan efisien di Asia Pasifik. Selain itu, AntOn juga menyediakan pallet truck PTL 1.5 berdesain ringkas dengan kapasitas 1.500 kg dan slot baterai tambahan untuk kinerja berkelanjutan. Ke depan, portofolio produk AntOn akan semakin lengkap.

Peluncuran tersebut merespons pertumbuhan kuat segmen peralatan material handling yang mengutamakan "nilai tambah" di Asia-Pasifik dengan nilai pasar yang diproyeksikan meningkat 8,1% hingga 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh percepatan industrialisasi, ekspansi logistik, dan aktivitas konstruksi di India dan Asia Tenggara, serta diversifikasi rantai pasok regional yang berkelanjutan di sejumlah negara seperti Australia dan Selandia Baru.

Di pasar Asia Tenggara—termasuk Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan—pertumbuhan pesat e-commerce, distribusi ritel, dan manufaktur ringan mendorong permintaan armada logistik yang skalanya mudah ditingkatkan, serta menawarkan keseimbangan antara investasi awal dan kinerja harian yang andal.

"AntOn by Jungheinrich merupakan lini produk baru yang memadukan kemudahan penggunaan, keandalan, dan efisiensi biaya," ujar Nadine Despineux, Member, Board of Management, Sales, Jungheinrich. "Kami secara khusus menyasar perusahaan yang mencari solusi sederhana dan hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan pergudangan dan transportasi."

"Berpengalaman lebih dari 70 tahun di segmen material handling, Jungheinrich menyediakan solusi lengkap yang didukung jaringan suku cadang dan layanan yang telah berkembang di seluruh Asia-Pasifik," kata Manojit Acharya, Vice President, Jungheinrich APAC.

Informasi selengkapnya tentang portofolio produk AntOn by Jungheinrich: www.jungheinrich.com.sg atau www.jungheinrich.com.my. Tertarik menjadi distributor AntOn? Anda dapat menghubungi alamat surel: [email protected]

Narahubung media:

Jungheinrich

Daniel Lynch | [email protected] | +61 423 922 202

Rothman & Roman (Agensi Humas Mewakili Jungheinrich)

Diana Estella | [email protected] | +65 8498 9424

SOURCE Jungheinrich