JustMarkets mendedahkan bagaimana kejutan IHP memacu turun naik pasaran forex

JAKARTA, Indonesia, 3 Agustus, 2026 /PRNewswire/ -- JustMarkets baru sahaja mengeluarkan pandangan tentang bagaimana kejutan IHP benar-benar memacu turun naik pasaran forex dan Cara bersedia untuknya. Pada hari IHP, angka inflasi utama itu sendiri tidak menggerakkan pasaran—ia sudah pun ditetapkan harganya. Sebaliknya, pemacu sebenar untuk pasangan mata wang seperti EUR/USD ialah jurang antara angka sebenar dan jangkaan pasaran.

Bahkan angka 3,4% bisa melemahkan dolar jika trader memperkirakan inflasi lebih tinggi. Sebaliknya, angka lebih rendah yang melampaui ekspektasi konsensus bisa memperkuat dolar. Menurut riset Federal Reserve, penggerak harga di sini adalah komponen kejutan, bukan data utama.

"Pemangkin sebenar bagi turun naik forex bukanlah angka inflasi itu sendiri, tetapi betapa ia menyimpang daripada konsensus pasaran," kata wakil JustMarkets. "Pedagang yang hanya menumpukan perhatian pada tajuk utama sering terlepas pandang pemacu pasaran sebenar.

Mengapa Gap Ekspektasi Lebih Penting daripada Level

Forex didorong oleh ekspektasi terhadap keputusan suku bunga. Dan inflasi berperan memengaruhi ekspektasi kebijakan bank sentral di masa depan. Inilah sebabnya angka yang sama bisa memicu reaksi yang bertolak belakang di waktu berbeda. Tergantung pada bagaimana angka tersebut dibandingkan dengan posisi pasar.

Faktor utama:

CPI bulanan dan CPI inti

Inflasi jasa inti

Revisi data periode sebelumnya

Penentuan harga kebijakan bank sentral

Data tahun ke tahun kurang penting dalam hal dampak harga dibandingkan data bulanan dan data inti.

Cara Menghitung Kejutan

Mulai dengan metrik paling sederhana: Kejutan = CPI Aktual − CPI Konsensus.

Konsensus berasal dari prakiraan kalender ekonomi dan mencerminkan posisi pasar. Lalu, Anda perlu memeriksa reaksi pasar melalui suku bunga. Urutannya biasanya adalah: kejutan CPI → perubahan imbal hasil jangka pendek → pergerakan USD → penyesuaian sentimen.

Trader sering menggunakan metodologi ini bersama dengan Kalender Ekonomi JustMarkets untuk memantau rilis berdampak tinggi secara real time.

Seperti Apa Sebenarnya Pergerakan Intraday

Reaksi CPI biasanya terjadi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah kejutan data utama dengan potensi reaksi algoritma dalam beberapa detik. Berikutnya adalah tahap interpretasi, dengan kerangka waktu 15—60 menit serta analisis angka inti dan konfirmasi imbal hasil. Setelah itu, pergerakan akan berlanjut atau berbalik arah.

Pendekatan Trading di Hari Rilis CPI

Ada dua pendekatan umum terhadap CPI.

Pendekatan momentum memerlukan konsistensi antara kejutan data utama dan data inti dengan konfirmasi imbal hasil. Sebagian besar trader menunggu hingga kandil menit pertama ditutup untuk menghindari sinyal palsu.

memerlukan konsistensi antara kejutan data utama dan data inti dengan konfirmasi imbal hasil. Sebagian besar trader menunggu hingga kandil menit pertama ditutup untuk menghindari sinyal palsu. Pendekatan fade memerlukan dislokasi seperti tidak adanya konfirmasi imbal hasil terhadap pergerakan FX atau dislokasi antara data utama dan data inti. Dalam hal ini, trader menunggu 10—20 menit hingga pergerakan awal jenuh dan mencari setup pembalikan arah.

Manajemen risiko sangatlah krusial. Sebagian besar trader membatasi ukuran posisi mereka menjadi 0.25%-0.50% dari ekuitas karena pelebaran spread dan slippage. Terkadang keputusan untuk tidak trading jauh lebih optimal saat volatilitas ekstrem daripada entri yang dipaksakan.

Cara Bersiap Menghadapi Hari Rilis CPI Berikutnya

Cara mudah untuk bersiap adalah dengan memantau pasangan EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY serta kalender ekonomi yang menampilkan tingkat kepentingan peristiwa. Alur kerjanya sederhana: Kalender ekonomi → rilis → Platform trading.

Langkah terakhir membawa trader ke platform eksekusi. Banyak yang beralih ke JustMarkets, yang menawarkan CFD pada pasangan mata uang ini, dengan stabilitas eksekusi dan akses pasar cepat yang membuatnya sangat cocok untuk peristiwa makro bervolatilitas tinggi.

Penafian: Hanya untuik tujuan informasi. Trading instrumen keuangan melibatkan risiko yang signifikan dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Pastikan Anda memahami risiko yang ada dan trading dengan penuh tanggung jawab.

SOURCE Just Global Markets Ltd