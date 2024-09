Kembali ke Indonesia, The Pokémon Company Mengundang Penggemar untuk Menikmati Petualangan Seru di Pikachu's Indonesia Journey

Perwakilan dari The Pokémon Company, Corporate Officer Susumu Fukunaga dari Divisi Bisnis Asia, menyatakan, "Kami sangat senang melihat perjalanan Pikachu di Indonesia. Dimulai di Bali pada bulan Maret lalu dan kini, mencapai puncaknya dengan acara spektakuler di Jakarta. Acara ini akan menjadi yang terbesar dari acara Pokémon yang pernah ada di Indonesia, menampilkan pertunjukan drone dengan 1.600 drone serta penampilan langsung dari artis-artis ternama Indonesia dan Pikachu. Kami berharap para penggemar akan menikmati waktu mereka bersama Pokémon dan pulang dengan kenangan yang tak terlupakan."

Festival ini akan dimulai pada 21 September 2024 dengan Pokémon GO City Safari, sebuah acara tatap muka yang memungkinkan penggemar untuk bertemu wild Pokemon sambil menjelajahi Community Park PIK 2 yang penuh warna dan bertema khusus.

Acara ini juga akan menampilkan Pokémon Run, yang sebelumnya telah diselenggarakan di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Denpasar, Surabaya, dan Yogyakarta. Kini, Jakarta akan menjadi tuan rumah grand final dari fun run ini pada 22 September 2024. Para penggemar dapat berpartisipasi dalam dua kategori, yaitu lari 5K Run dan 3K Family Run, dengan tiket yang tersedia di berbagai platform tiket.

Selain Pokémon Run dan Pokémon GO City Safari, The Pokémon Company juga mempersembahkan Pikachu's Indonesia Journey, yang akan mencakup festival musik dan Special Live Show with Pikachu and Special Artists. Pertunjukan spesial ini akan menampilkan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama Indonesia, seperti Vidi Aldiano, Isyana Sarasvati, dan JKT48. Menambah keseruan, akan ada penampilan eksklusif yang menampilkan Pikachu bersama para artis tersebut.

Selain acara di Community Park PIK 2, Pikachu's Indonesia Journey juga akan menyelenggarakan pameran di mal PIK Avenue. Pameran ini akan menawarkan berbagai workshop, termasuk Learn & Play Pokémon Trading Card Game, Pikachu Meet & Greet, Pokémon TCG Illustration Exhibition, dan Merchandise Booth yang akan berlangsung dari 20 September hingga 29 September 2024.

"Untuk memberikan kesempatan kepada penggemar Indonesia menikmati berbagai konten hiburan Pokémon, The Pokémon Company menyelenggarakan acara di mal seperti Anime Watching Corner dan workshop Trading Card Game. Akan ada juga merchandise resmi, termasuk untuk pertama kalinya Pikachu akan mengenakan Batik motif Flower Pikachu, serta total 4 motif baju batik lainnya. Kami berharap penggemar akan datang untuk melihat dan pulang dengan Pikachu favorit mereka," ujar Susumu Fukunaga, Corporate Officer dari The Pokémon Company.

Sebagai informasi, Pokémon Run menawarkan dua opsi lari, yaitu 5K Run dengan harga Rp 280.000 dan 3K Family Run dengan harga Rp 380.000 untuk tiket dua orang (orang tua dan anak). Sementara, Pokémon GO City Safari, Anda perlu melakukan pra-registrasi dan membeli tiket seharga Rp 125.000 untuk menikmati Pokémon bertema Pokémon Air Adventures, seperti Flying Pikachu, Noibat, dan Tropius, serta kesempatan eksklusif untuk bertemu Skiddo. Petualangan keliling kota ini mengajak Anda untuk menemukan cerita-cerita menarik, membuat teman baru, dan bertemu dengan Pokémon seru di seluruh kota.

Selain aktivitas Safari, acara lain seperti Pertunjukan Spesial Live yang menampilkan Pikachu dan artis spesial, Pikachu Night Show dengan drone, Pikachu EDM, Pokémon Meet & Greet, Pokémon photo spots, dan Pokémon Kids Carnival gratis untuk semua pengunjung!

Dengan berbagai aktivitas seru untuk seluruh keluarga, Pikachu's Indonesia Journey adalah acara yang wajib dihadiri oleh penggemar Pokémon dari segala usia. Daftar sekarang untuk berpartisipasi di Pokémon Run dan ajak teman serta keluarga Anda untuk ikut dalam festival Pokémon terbesar di Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, kunjungi situs web resmi Pokémon atau ikuti saluran media sosial resmi Pokémon Indonesia. Jangan lewatkan acara seru ini!

■ Apa itu The Pokémon Company?

The Pokémon Company didirikan untuk mengelola brand Pokémon. Saat ini, perusahaan mengembangkan dan memproduksi video game, yang merupakan asal mula Pokémon, serta permainan kartu koleksi, serial animasi TV dan film, merchandise, promosi bersama, acara, dan Pokémon Center, toko Pokémon yang dikelola secara langsung.

■ Apa itu Pokémon?

Pokémon adalah makhluk menarik yang menyimpan banyak misteri. Pokémon dimulai dengan video game "Pokémon Red Version" dan "Pokémon Green Version" yang diluncurkan di Jepang pada tahun 1996 untuk platform Game Boy. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan Pokémon adalah kesenangan dalam menangkap dan membesarkan Pokémon sebagai koleksi, serta kesempatan yang diciptakan Pokémon untuk berkomunikasi melalui pertukaran dengan pemain lain atau bersaing melawan mereka. Kini, berkat ekspansinya yang luar biasa ke berbagai bidang seperti permainan kartu koleksi, anime TV, film, aplikasi, merchandise, dan banyak lagi, Pokémon telah menjadi nama yang dikenal dan dicintai di seluruh dunia.

■ Tentang Pikachu's Indonesia Journey

Indonesia, negeri dengan banyak misteri.

Mengikuti ideal dari proyek Pokémon Air Adventure yang bertujuan mendekatkan orang-orang dan tempat-tempat, Pikachu's Indonesia Journey diciptakan dengan tujuan membuat perjalanan di Indonesia semakin berkesan, dengan menjelajah bersama Pikachu.

Dimulai dengan pesawat baru Pikachu Jet GA yang menghubungkan langit Indonesia, berbagai proyek akan menampilkan Pikachu dan teman-temannya di berbagai tempat di seluruh Indonesia untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan.

Sama seperti Pikachu yang menemukan keajaiban Indonesia melalui perjalanannya, inisiatif-inisiatif ini dimaksudkan sebagai kesempatan bagi banyak orang untuk merasakan keajaiban yang ditawarkan Indonesia, dan untuk semakin banyak orang jatuh cinta pada Indonesia dan Pokémon.

<Situs Resmi>

Pikachu's Indonesia Journey http://flying-pikachu.com/

<Media Sosial Resmi>

Instagram: @pokemonofficial.id https://www.instagram.com/pokemonofficial.id/

<Hak Cipta dan Merek Dagang>

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, dan nama karakter adalah merek dagang dari Nintendo.

SOURCE The Pokemon Company