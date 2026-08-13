Kemewahan Kecil yang Dikurasi The Ritz-Carlton, Bali dan MIKI HOUSE

BALI, Indonesia, 13 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Perjalanan bersama keluarga kerap hadir melalui momen-momen sederhana yang kemudian menjadi kenangan berharga, mulai dari petualangan pertama si kecil di tepi pantai dan pagi yang tenang dengan pemandangan Samudra Hindia, hingga kebahagiaan menemukan dunia bersama. Merayakan pengalaman penuh makna tersebut, The Ritz-Carlton, Bali dengan bangga memperkenalkan paket menginap eksklusif untuk keluarga bersama MIKI HOUSE, merek gaya hidup anak premium ternama asal Jepang. Dikurasi khusus bagi keluarga yang bepergian bersama si kecil, pengalaman ini dilengkapi rangkaian perlengkapan bayi premium dari MIKI HOUSE yang dipersiapkan dengan penuh perhatian untuk menghadirkan kenyamanan dan kemudahan sepanjang masa menginap.

Didirikan di Jepang pada tahun 1971, MIKI HOUSE terus mengusung visi yang sederhana namun penuh makna: menghadirkan senyuman dalam kehidupan anak-anak dan keluarga di seluruh dunia, sekaligus membantu mereka tumbuh bersama impian.

Filosofi ini selaras dengan komitmen The Ritz-Carlton, Bali dalam menciptakan pengalaman bermakna yang memberikan ruang bagi keluarga untuk terhubung, menjelajah, dan menciptakan kenangan yang akan selalu dikenang bersama.

Di The Ritz-Carlton, Bali, keluarga selalu menjadi bagian penting dari pengalaman resor. Mulai dari vila tepi laut yang luas dan vila dengan kolam renang pribadi hingga family suite yang dirancang dengan penuh perhatian, setiap akomodasi mengutamakan kenyamanan, kebersamaan, dan relaksasi. Dilengkapi pengalaman yang terinspirasi oleh kekayaan budaya Bali serta fasilitas yang dikurasi untuk berbagai usia, setiap detail dirancang secara cermat agar tamu dari setiap generasi merasa disambut, terinspirasi, dan mendapatkan perhatian yang tulus sepanjang masa menginap.

Hadir sebagai pengalaman menginap keluarga dalam waktu terbatas, paket eksklusif ini menghadirkan rangkaian perlengkapan bayi dari MIKI HOUSE yang dikurasi secara khusus untuk menyambut para pelancong kecil sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh keluarga. Kolaborasi ini diawali dengan bath poncho premium dari MIKI HOUSE yang terbuat dari 100% katun, dirancang untuk menjaga si kecil tetap hangat dan nyaman setelah mandi maupun berenang. Para tamu juga dapat menikmati hadiah khas MIKI HOUSE lainnya, termasuk set bib dan rattle yang serasi untuk menemani si kecil bermain, serta rangkaian perawatan kulit bayi yang lembut dengan berbagai kebutuhan seperti sabun bayi, milk lotion, dan krim yang diformulasikan secara khusus untuk kulit sensitif. Hadir dalam jumlah terbatas, rangkaian ini memberikan sentuhan penuh perhatian yang semakin melengkapi pengalaman menginap bagi seluruh keluarga.

"Kolaborasi kami bersama MIKI HOUSE mencerminkan komitmen yang sama dalam menghadirkan kenyamanan istimewa dan perhatian penuh bagi keluarga yang bepergian bersama anak-anak." ujar Go Kondo, General Manager The Ritz-Carlton, Bali. "Dengan memadukan pelayanan legendaris The Ritz-Carlton dengan keahlian MIKI HOUSE yang telah dipercaya serta dedikasinya terhadap kesejahteraan anak, kami dengan senang hati menghadirkan sebuah pengalaman yang memungkinkan orang tua bepergian dengan lebih nyaman sekaligus menciptakan kenangan berharga bersama."

Sentuhan penuh perhatian ini melengkapi rangkaian pengalaman keluarga khas The Ritz-Carlton, Bali, termasuk pengalaman Ritz Kids, fasilitas yang ramah anak, serta berbagai aktivitas menarik yang dirancang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan imajinasi.

Hadir dalam waktu terbatas, paket Little Luxuries by MIKI HOUSE mengundang keluarga untuk menikmati pengalaman di The Ritz-Carlton, Bali melalui rangkaian sentuhan yang dikurasi dengan penuh perhatian bagi para pelancong kecil dan orang-orang terkasih. Untuk informasi lebih lanjut atau melakukan reservasi untuk pengalaman keluarga eksklusif ini, silakan kunjungi https://www.marriott.com/offers/little-luxuries-by-miki-house-off-241093/dpssw-the-ritz-carlton-bali. Keluarga juga diundang untuk berbagi momen berharga mereka dan turut meramaikan percakapan di media sosial dengan menggunakan #RCMemories.

SOURCE The Ritz-Carlton, Bali