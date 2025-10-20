Kerja sama Perikanan antara Tiongkok-Fiji Jadi Angin Segar bagi Perekonomian di Negara Kepulauan Tersebut
20 Okt, 2025, 19:15 WIB
GUANGZHOU, Tiongkok, 20 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari South.
Di Fiji, kapal-kapal nelayan asal Tiongkok bukan hanya datang untuk menangkap ikan. Namun, kapal-kapal ini juga melatih awak lokal dengan teknik penangkapan ikan modern, serta membagikan keterampilan yang lebih dari sekadar memancing ikan.
Setiap tahun, lebih dari 100 kapal asal Tiongkok menjadikan Fiji basis operasional— menurunkan hasil tangkapan ikan, melakukan perawatan kapal, dan memproses hasil laut secara lokal. Kegiatan tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja, melainkan juga mendorong pertumbuhan industri pendukung di area darat.
Dalam episode kali ini, jurnalis South Liu Xiaodi mengunjungi basis perusahaan perikanan Tiongkok di Fiji, serta berbincang bersama pihak perusahaan dan pejabat bea cukai Fiji untuk mempelajari kerja sama perikanan antara Tiongkok dan Fiji yang telah membawa angin segar dalam perekonomian di negara kepulauan tersebut.
