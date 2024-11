Keuangan Berbasis Budaya: Memberdayakan Kekuatan Produksi Baru yang Berkualitas di Bidang Industri Budaya di Greater Bay Area

GUANGZHOU, China, 22 November 2024 /PRNewswire/ -- Pada 20-22 November, Konferensi Investasi Industri Budaya untuk Guangdong, Hong Kong dan Makau Greater Bay Area (GBA) 2024 diselenggarakan di Guangzhou. Acara ini dihadiri oleh para profesional dan perwakilan dari berbagai institusi, termasuk lembaga keuangan dan sekuritas, asosiasi industri, lebih dari 100 lembaga investasi dan perusahaan terkemuka, lebih dari 40 perusahaan terdaftar, serta lebih dari 100 perusahaan lain seperti perusahaan unicorn dan gazelle, dan perusahaan inovatif di bidang budaya dan teknologi.

The venue of the 2024 Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Cultural Industry Investment Conference.

Dengan tema "Keuangan Berbasis Budaya Menavigasi Greater Bay Area, Teknologi dan Industri Saling Mendorong dan Bermanfaat", konferensi ini meluncurkan serangkaian proyek investasi budaya yang berpengaruh dan unggul, mempublikasikan penelitian terkait industri budaya yang mendalam dan visioner dengan kualitas tinggi, serta memamerkan hasil-hasil inovasi teknologi budaya yang memiliki hak kekayaan intelektual dan penerapan praktis. Di antara sorotan acara adalah peluncuran proyek dan produk budaya seperti film animasi Tiongkok "Luo Fanchen" ("Into the Mortal World"), manusia virtual berbasis teknologi digital untuk museum, dan robot humanoid plus. Proyek dan produk ini menarik perhatian besar dari para tamu yang hadir.

Sebagai kota inti industri budaya di GBA, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, dan Makau memiliki sumber daya yang melimpah dengan beragam sektor industri yang lengkap. Banyak perusahaan di kawasan ini terus memusatkan perhatian pada bidang-bidang seperti AIGC (Artificial Intelligence Generated Content), produksi kreatif digital, manufaktur budaya cerdas, dan konsumsi budaya yang baru. Ekosistem industri budaya digital yang dinamis sedang berkembang pesat di kawasan ini.

Dalam rangkaian acara, dua laporan penting dirilis, yaitu "Laporan Investasi Industri Budaya 2024" dan "Laporan Tren Investasi Industri Budaya Greater Bay Area 2024". Laporan-laporan ini memberikan wawasan dan panduan yang strategis tentang pengembangan pendanaan dan investasi di kawasan ini, meliputi berbagai sudut pandang investasi, serta tren dan peluang investasi.

Menurut "Laporan Tren Investasi Industri Budaya Greater Bay Area 2024", dalam lima tahun terakhir, total pembiayaan industri budaya di GBA mencapai sekitar 52,82 miliar yuan. Nilai tambah industri budaya Guangdong telah menempati peringkat pertama secara nasional selama 20 tahun berturut-turut, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan melebihi 10%. Pada tahun 2023, pendapatan industri budaya dan industri terkait budaya di Guangdong yang berskala besar mencapai 2,2483 triliun yuan, yang juga merupakan peringkat pertama secara nasional. Provinsi ini memiliki 10.800 perusahaan budaya dan perusahaan terkait budaya yang berskala besar, mencakup 1/7 dari total nasional. Terutama di Shenzhen, pendapatan perusahaan budaya berskala besar melampaui 1 triliun yuan, mencakup 8,5% dari total nasional. Industri manufaktur budaya memberikan kontribusi hampir setengah dari total pendapatan industri budaya dan industri terkait budaya. Pencapaian ini terkait erat dengan keunggulan fondasi manufaktur di Guangdong.

Provinsi Guangdong memproduksi 4/5 perangkat permainan arcade nasional, sementara produk mesin permainan dari Guangzhou menguasai 20% pangsa pasar global. Selain itu, 1/4 produk turunan animasi global dihasilkan di Dongguan. Dalam sektor spesifik seperti film, permainan, animasi, dan desain kreatif, Guangdong menunjukkan keunggulan absolut. Pendapatan industri permainan di Guangdong mencakup lebih dari 80% dari total nasional , sementara kontribusinya terhadap pendapatan musik digital, publikasi digital, dan animasi masing-masing mencakup 1/4, 1/5, dan 1/3 dari total nasional.

