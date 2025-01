KN Group Dukung Penyelenggaraan "Summit on Digital Economy Summit on Data-driven New Quality Productive Forces"

Berlangsung dengan sukses di Hong Kong Convention and Exhibition Centre

HONG KONG, 22 Januari 2025 /PRNewswire/ -- Konferensi Ekonomi Digital tentang Motor Produktif Bermutu Baru yang Berorientasi Data (Summit on Digital Economy Summit on Data-driven New Quality Productive Forces) berlangsung dengan sukses pada 16 Januari lalu di Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Ajang ini diadakan oleh Greater Bay Area International Information Technology Association (GBAITA). Sementara, Big Data Governance Association (IBDG) dan Hong Kong Web3.0 Standardization Association menjadi tuan rumah, didukung Innovation and Technology Bureau, Hong Kong Special Administrative Region Government. Di ajang ini, International Data Industry Alliance resmi didirikan. Lembaga ini ingin menjadikan Hong Kong pusat data internasional dengan menyatukan berbagai kekuatan industri.